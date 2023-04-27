Смачна та корисна страва. Рецепт риби з овочами
Це смачна та корисна страва, яку можна подавати як гарячою, так і холодною.
Рибу з овочами, або рибу під маринадом завжди готували з недорогої риби на зразок хека, або минтая. Вона покривається шубою з овочів та томатного соусу, а потім присмачується прянощами. Зрештою виходить класична пікантна рибна страва на свята і на кожен день.
Фокус розповість, як приготувати цю просту та дуже смачну страву.
Риба з овочами
Інгредієнти:
- риба (минтай, хек або тріска) — 1 шт.;
- морква — 4 шт.;
- три цибулини;
- борошно пшеничне — 5 ст. л;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- вода — 200 мл.;
- 14 горошин чорного перцю;
- сіль, лавровий лист, олія для смаження.
Поріжте тушку на шматки товщиною 3 см, посоліть та обваляйте з усіх боків у борошні. До цього риба повинна бути повністю розмороженою, інакше при обсмажуванні борошно перемішується з водою, і шматочки риби липнуть до сковороди. Борошно утворює на рибі щільну золотисту скоринку, що не дає їй розвалитися.
Нагрійте в сковороді олію, перекладіть туди рибні шматочки й обсмажуйте з одного боку, вогонь повинен бути вищим за середній. Виделкою або дерев'яною лопаткою переверніть шматочки на інший бік і теж обсмажте. Зніміть усі шматочки на блюдо і приберіть поки що.
Очистить цибулю з морквою. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці.
У ту ж сковороду, де смажилася риба, налийте олію, обсмажте цибулю та моркву, а потім тушкуйте до м'якості. Посоліть і поперчіть. Рибу перекладіть у форму для запікання, зверху викладіть підготовлені овочі. Томатну пасту розведіть водою та залийте цією сумішшю рибу з овочами. Додайте горошини перці та кілька лаврових листів.
Накрийте форму фольгою та запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно 40 хвилин.
Подавайте з картопляним пюре, вареним рисом, або просто з хлібом.
Є й інші способи приготування цієї страви, наприклад, можна додати корінь петрушки або зовсім не обсмажувати рибу, а відразу поставити її запікати.
Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами та способами приготування, щоб знайти свій ідеальний варіант риби під маринадом.