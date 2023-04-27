Смачна та корисна страва. Рецепт риби з овочами

Це смачна та корисна страва, яку можна подавати як гарячою, так і холодною.

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Рибу з овочами, або рибу під маринадом завжди готували з недорогої риби на зразок хека, або минтая. Вона покривається шубою з овочів та томатного соусу, а потім присмачується прянощами. Зрештою виходить класична пікантна рибна страва на свята і на кожен день.

Фокус розповість, як приготувати цю просту та дуже смачну страву.

Риба з овочами

Інгредієнти:

риба (минтай, хек або тріска) — 1 шт.;

морква — 4 шт.;

три цибулини;

борошно пшеничне — 5 ст. л;

томатна паста — 2 ст. л.;

вода — 200 мл.;

14 горошин чорного перцю;

сіль, лавровий лист, олія для смаження.

Поріжте тушку на шматки товщиною 3 см, посоліть та обваляйте з усіх боків у борошні. До цього риба повинна бути повністю розмороженою, інакше при обсмажуванні борошно перемішується з водою, і шматочки риби липнуть до сковороди. Борошно утворює на рибі щільну золотисту скоринку, що не дає їй розвалитися.

Нагрійте в сковороді олію, перекладіть туди рибні шматочки й обсмажуйте з одного боку, вогонь повинен бути вищим за середній. Виделкою або дерев'яною лопаткою переверніть шматочки на інший бік і теж обсмажте. Зніміть усі шматочки на блюдо і приберіть поки що.

Очистить цибулю з морквою. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці.

У ту ж сковороду, де смажилася риба, налийте олію, обсмажте цибулю та моркву, а потім тушкуйте до м'якості. Посоліть і поперчіть. Рибу перекладіть у форму для запікання, зверху викладіть підготовлені овочі. Томатну пасту розведіть водою та залийте цією сумішшю рибу з овочами. Додайте горошини перці та кілька лаврових листів.

Накрийте форму фольгою та запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно 40 хвилин.

Подавайте з картопляним пюре, вареним рисом, або просто з хлібом.

Є й інші способи приготування цієї страви, наприклад, можна додати корінь петрушки або зовсім не обсмажувати рибу, а відразу поставити її запікати.

Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами та способами приготування, щоб знайти свій ідеальний варіант риби під маринадом.