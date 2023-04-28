Самый вкусный. Простой рецепт домашнего хлеба

Этот хлеб печется в духовке и его можно дополнить, как вам нравится.

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Хлеб — один из самых древних и популярных продуктов питания в мире. Он может быть разным по форме, размеру, составу и вкусу. Хлеб можно покупать в магазине или пекарне, но ничто не сравнится с ароматом и вкусом домашнего хлеба, испеченного своими руками. Приготовить хлеб в духовке не так сложно, как кажется.

Главное — соблюдать пропорции ингредиентов, температуру и время выпечки. Фокус расскажет один из простых и проверенных рецептов хлеба на сухих дрожжах.

Домашний хлеб

Ингредиенты:

500 г муки пшеничной;

300 мл воды;

2 ч. л. дрожжей сухих;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

2 ст. л. растительного масла.

В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

В большой миске смешайте муку и соль, сделайте углубление в центре и влейте туда дрожжевую смесь и масло.

Замесите мягкое и эластичное тесто, переложите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, слегка помните его и сформируйте батон или круглую буханку.

Переложите хлеб на застеленный пергаментом противень, сделайте надрезы ножом по поверхности хлеба и оставьте еще на 15-20 минут для подъема.

Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте противень с хлебом на среднюю решетку.

Выпекайте хлеб 30-40 минут до золотистой корочки, проверяя готовность деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна выходить сухой из центра хлеба.

Выньте хлеб из духовки и остудите. Такой хлеб отлично подойдет к рассольнику с копченостями.