Самый вкусный. Простой рецепт домашнего хлеба
Этот хлеб печется в духовке и его можно дополнить, как вам нравится.
Хлеб — один из самых древних и популярных продуктов питания в мире. Он может быть разным по форме, размеру, составу и вкусу. Хлеб можно покупать в магазине или пекарне, но ничто не сравнится с ароматом и вкусом домашнего хлеба, испеченного своими руками. Приготовить хлеб в духовке не так сложно, как кажется.
Главное — соблюдать пропорции ингредиентов, температуру и время выпечки. Фокус расскажет один из простых и проверенных рецептов хлеба на сухих дрожжах.
Домашний хлеб
Ингредиенты:
- 500 г муки пшеничной;
- 300 мл воды;
- 2 ч. л. дрожжей сухих;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 2 ст. л. растительного масла.
В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.
В большой миске смешайте муку и соль, сделайте углубление в центре и влейте туда дрожжевую смесь и масло.
Замесите мягкое и эластичное тесто, переложите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.
Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, слегка помните его и сформируйте батон или круглую буханку.
Переложите хлеб на застеленный пергаментом противень, сделайте надрезы ножом по поверхности хлеба и оставьте еще на 15-20 минут для подъема.
Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте противень с хлебом на среднюю решетку.
Выпекайте хлеб 30-40 минут до золотистой корочки, проверяя готовность деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна выходить сухой из центра хлеба.
Выньте хлеб из духовки и остудите. Такой хлеб отлично подойдет к рассольнику с копченостями.