Найсмачніший. Простий рецепт домашнього хліба

Цей хліб печеться в духовці і його можна доповнити, як вам подобається.

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Хліб — один із найдавніших та найпопулярніших продуктів харчування у світі. Він може бути різним за формою, розміром, складом і смаком. Хліб можна купувати в магазині або пекарні, але ніщо не зрівняється з ароматом та смаком домашнього хліба, випеченого своїми руками. Приготувати хліб у духовці не так складно, як здається.

Головне — дотримуватися пропорцій інгредієнтів, температури і часу випічки. Фокус розповість один із простих і перевірених рецептів хліба на сухих дріжджах.

Домашній хліб

Інгредієнти:

500 г борошна пшеничного;

300 мл води;

2 ч. л. дріжджів сухих;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

2 ст. л. рослинної олії.

У теплій воді розчиніть цукор та дріжджі, залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

У великій мисці змішайте борошно і сіль, зробіть поглиблення в центрі та влийте туди дріжджову суміш і олію.

Замісіть м'яке та еластичне тісто, перекладіть його в змащену олією миску, накрийте рушником або плівкою і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, щоб тісто піднялося вдвічі.

Викладіть тісто на присипану борошном поверхню, злегка помніть його і сформуйте батон або круглий буханець.

Перекладіть хліб на застелений пергаментом лист, зробіть надрізи ножем по поверхні хліба і залиште ще на 15-20 хвилин для підйому.

Розігрійте духовку до 200 градусів і поставте лист з хлібом на середню решітку.

Випікайте хліб 30-40 хвилин до золотистої скоринки, перевіряючи готовність дерев'яною шпажкою або зубочисткою — вона повинна виходити сухою із центру хліба.

Вийміть хліб із духовки та остудіть. Такий хліб чудово підійде до розсольника з копченостями.