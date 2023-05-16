Вкусный ужин: рецепт картофеля, запеченного с беконом и яйцом

Перед подачей такой картофель посыпается зеленью, что делает его вкус еще более интересным.

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Если не знаете, что вкусного и полезного приготовить на ужин, предлагаем попробовать картофель, запеченный с беконом и яйцом. Богатый вкус блюда сделает вечер приятным и отлично утолит голод. Своим рецептом поделилась блогер Кристина.

Запеченный картофель с беконом

Ингредиенты:

крупный картофель;

бекон;

сыр;

яйца;

зелень для подачи.

Способ приготовления:

Выбрать самый крупный картофель, помыть его вместе с кожурой, просушить влажной салфеткой. Сделать проколы, сбрызнуть парой капель масла, посолить, поперчить и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на час.

С готового картофеля срезать верхушку, аккуратно ложкой выбрать серединку, чтобы получилась коробочка или корзинка. На противень или в форму выложить слайсы бекона, поставить на них картофель и собрать края бекона внутрь каждой картофелины.

Картофель, который ранее достали, смешать с сыром и снова поместить в "коробочку", заполнив ее до половины. Сверху разбить яйцо и отправить в духовку, пока яйцо не схватится.

Готовые лодочки посыпать зеленью и можно подавать на стол.

Ранее Фокус писал, как правильно пожарить картофель.