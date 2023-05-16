Смачна вечеря: рецепт картоплі, запеченої з беконом та яйцем
Перед подачею така картопля посипається зеленню, що робить її смак ще цікавішим.
Якщо не знаєте, що смачного та корисного приготувати на вечерю, пропонуємо скуштувати картоплю, запечену з беконом та яйцем. Багатий смак страви зробить вечір приємним і чудово вгамує голод. Своїм рецептом поділилася блогерка Христина.
Запечена картопля з беконом
Інгредієнти:
- велика картопля;
- бекон;
- сир;
- яйця;
- зелень для подачі.
Спосіб приготування:
Вибрати найбільшу картоплю, помити її разом із шкіркою, просушити вологою серветкою. Зробити проколи, збризнути парою крапель олії, посолити, поперчити і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на годину.
З готової картоплі зрізати верхівку, акуратно ложкой вибрати серединку, щоб вийшла коробочка чи кошик. На лист або у форму викласти слайси бекону, поставити на них картоплю і зібрати краї бекону всередину кожної картоплини.
Картоплю, яку раніше дістали, змішати з сиром і знову помістити в коробочку, заповнивши її до половини. Зверху розбити яйце і відправити до духовки, доки яйце не схопиться.
Готові човники посипати зеленню і подавати на стіл.
Раніше Фокус писав, як правильно посмажити картоплю.