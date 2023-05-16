Смачна вечеря: рецепт картоплі, запеченої з беконом та яйцем

Перед подачею така картопля посипається зеленню, що робить її смак ще цікавішим.

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Якщо не знаєте, що смачного та корисного приготувати на вечерю, пропонуємо скуштувати картоплю, запечену з беконом та яйцем. Багатий смак страви зробить вечір приємним і чудово вгамує голод. Своїм рецептом поділилася блогерка Христина.

Запечена картопля з беконом

Інгредієнти:

велика картопля;

бекон;

сир;

яйця;

зелень для подачі.

Спосіб приготування:

Вибрати найбільшу картоплю, помити її разом із шкіркою, просушити вологою серветкою. Зробити проколи, збризнути парою крапель олії, посолити, поперчити і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на годину.

З готової картоплі зрізати верхівку, акуратно ложкой вибрати серединку, щоб вийшла коробочка чи кошик. На лист або у форму викласти слайси бекону, поставити на них картоплю і зібрати краї бекону всередину кожної картоплини.

Картоплю, яку раніше дістали, змішати з сиром і знову помістити в коробочку, заповнивши її до половини. Зверху розбити яйце і відправити до духовки, доки яйце не схопиться.

Готові човники посипати зеленню і подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як правильно посмажити картоплю.