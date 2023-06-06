Вкуснейшая запеканка из картофеля. Как приготовить английское блюдо панакелти

Это блюдо издавна готовили на севере Великобритании и оно точно придется вам по вкусу.

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Панакелти — это традиционное английское блюдо из картофеля и ветчины. Его название происходит от слова "panack", которое означает "все вместе".

Это отражает суть блюда, которое состоит из разных ингредиентов, сложенных слоями в кастрюле или форме для выпечки и запеченных в духовке. Панакелти обычно готовят со всем, что нашлось в холодильнике, но обычно в него входят ветчина, картофель и лук. Это простое и сытное блюдо, которое подходит для холодной погоды. Его часто готовят в Великобритании, так что рецепт публиковали самые известные повара и фудблогеры. И среди них известный кулинар Джеймс Макконнел.

Панакелти

Ингредиенты:

500 г ветчины;

500 г картофеля;

2 больших лука;

50 г сливочного масла;

250 мл куриного бульона;

соль и перец по вкусу.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом.

Нарежьте ветчину на небольшие кусочки и выложите половину из них на дно формы.

Почистите картофель и нарежьте его на тонкие кружочки. Это удобно делать острым ножом, или мандолиной. Выложите половину из них поверх ветчины, слегка посолив и поперчив.

Почистите лук и нарежьте его на тонкие полукольца. Выложите половину из них поверх картофеля.

Повторите слои из оставшейся ветчины, картофеля и лука, посолив и поперчив каждый.

Нарежьте масло на мелкие кусочки и распределите их по верхнему слою.

Залейте блюдо куриным бульоном так, чтобы он чуть прикрывал верхний слой.

Закройте форму для выпечки фольгой или крышкой и поставьте в духовку на 1,5 часа или до тех пор, пока картофель не станет мягким.

Выньте панакелти из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

К такому блюду отлично подойдет салат из свежих овощей. Попробуйте приготовить вкусный мексиканский салат из авокадо и кукурузы.