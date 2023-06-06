Найсмачніша запіканка з картоплі. Як приготувати англійську страву панакелті

Цю страва здавна готували на півночі Великобританії і вона точно припаде вам до смаку.

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Панакелті – це традиційна англійська страва з картоплі та шинки. Його назва походить від слова "panack", яке означає "все разом".

Це відображає суть страви, що складається з різних інгредієнтів, складених шарами в каструлі або формі для випікання та запечених у духовці. Панакелті зазвичай готують з усім, що знайшлося в холодильнику, але зазвичай до нього входять шинка, картопля та цибуля. Це проста та ситна страва, яка підходить для холодної погоди. Його часто готують у Великій Британії, так що рецепт публікували найвідоміші кухарі та фудблогери. І серед них відомий кулінар Джеймс Макконнел.

Панакелті

Інгредієнти:

500 г шинки;

500 г картоплі;

2 великі цибулини;

50 г вершкового масла;

250 мл курячого бульйону;

сіль та перець до свого смаку.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму для випікання маслом.

Наріжте шинку на невеликі шматочки та викладіть половину їх на дно форми.

Почистіть картоплю і наріжте її на тонкі кружечки. Це зручно робити гострим ножем, або мандоліною. Викладіть половину з них поверх шинки, злегка посоливши та поперчивши.

Почистіть цибулю і наріжте її на тонкі півкільця. Викладіть половину з них поверх картоплі.

Повторіть шари із шинки, картоплі та цибулі, що залишилася, посоливши і поперчивши кожен.

Наріжте масло на дрібні шматочки та розподіліть їх по верхньому шару.

Залийте блюдо курячим бульйоном так, щоб він ледве прикривав верхній шар.

Закрийте форму для випікання фольгою або кришкою і поставте в духовку на 1,5 години або поки картопля не стане м'якою.

Вийміть панакелті з духовки і дайте трохи охолонути перед подачею.

До такої страви чудово підійде салат зі свіжих овочів. Спробуйте приготувати смачний мексиканський салат з авокадо та кукурудзи.