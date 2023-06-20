Сезон ягод: как приготовить клубничную шарлотку

Шарлотка получается пышной, нежной и с клубничной кислинкой.

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Сезон клубники продолжается, а значит еще есть время для кулинарных экспериментов. Если вы уже пробовали бисквит с клубникой и медовик, то сейчас рекомендуем вам приготовить шарлотку с этой ягодой по рецепту из телеграмм-канала "Рецепты каждый день". Она получается не менее вкусной, чем классическая выпечка яс яблоками, и порадует своей новизной.

Клубничная шарлотка

Ингредиенты:

клубника – 300 гр;

мука – 130 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

яйцо – 4 шт;

сахар – 200 гр;

соль – щепотка;

ванильный экстракт – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 175 градусов. Круглую форму диаметром 22 см застелить бумагой для выпечки.

Крупную клубнику разрезать вдоль пополам, мелкие ягоды оставить целыми. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Яйца соединить с сахаром, солью и ванильным экстрактом, взбить миксером в светлую плотную массу. На это уйдет семь-восемь минут.

Частями всыпать к яйцам муку, перемешать тесто лопаткой. Вылить половину в форму, сверху разложить половину клубники. Залить ягоды оставшимся тестом. Сверху поместить вторую часть клубники, слегка утопить ее в пышной массе.

Отправить форму в духовку и выпекать 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверить с помощью зубочистки. Если при протыкании выпечки она сухая, значит, шарлотка готова.

Ранее Фокус писал, как приготовить летнее тирамису с клубникой.