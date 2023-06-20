Сезон ягід: як приготувати полуничну шарлотку
Шарлотка виходить пишною, ніжною та з полуничною кислинкою.
Сезон полуниці триває, а отже, ще є час для кулінарних експериментів. Якщо ви вже пробували бісквіт із полуницею та медовик, то зараз рекомендуємо вам приготувати шарлотку з цією ягодою за рецептом з телеграм-каналу "Рецепти щодня". Вона виходить не менш смачною, ніж класична випічка з яблуками, і порадує своєю новизною.
Полунична шарлотка
Інгредієнти:
- полуниця – 300 г;
- борошно — 130 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- яйце – 4 шт;
- цукор – 200 г;
- сіль – дрібка;
- ванільний екстракт – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Духовку заздалегідь розігріти до 175 градусів. Круглу форму діаметром 22 см застелити папером для випікання.
Велику полуницю розрізати вздовж навпіл, дрібні ягоди залишити цілими. Борошно просіяти і змішати з розпушувачем. Яйця з'єднати з цукром, сіллю та ванільним екстрактом, збити міксером у світлу щільну масу. На це піде сім-вісім хвилин.
Частинами всипати борошно до яєць, перемішати тісто лопаткою. Вилити половину у форму, зверху розкласти половину полуниці. Залити ягоди тістом, що залишилося. Зверху помістити другу частину полуниці, трохи втопити її в пишній масі.
Відправити форму в духовку і випікати 35-40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірити за допомогою зубочистки. Якщо при протиканні випічки вона суха, значить, шарлотка готова.
Раніше Фокус писав, як приготувати літнє тірамісу з полуницею.