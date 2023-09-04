Отличная заготовка на зиму: простой рецепт икры из запеченных баклажанов

Сейчас сезон баклажанов и если вы любите этот овощ, то его можно сохранить до зимы.

Related video

Любители баклажанов знают, что самое простое и вкусное блюдо из баклажанов – это икра. И если вы любите, то можете приготовить впрок на зиму.

Икра из запеченных баклажанов невероятно вкусная. Она насыщенная и ароматная. Такую закуску можно подать на стол самостоятельно, а также можно использовать ее для приготовления бутербродов. Рецептом поделились в кулинарном блоге под названием "Кухня наизнанку". Несколько баночек баклажанной икры точно пригодятся в любой семье.

Икра из запеченных баклажанов на зиму

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

перец сладкий — 400 г;

лук — 800-900 г;

масло растительное — 140-150 мл;

томатная паста — 100 г (2 ст. л. с горкой);

чеснок — 4-5 зубчика;

соль — 2 ч. л. (без горки);

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ч. л.;

перец черный — по вкусу.

Для начала запекаем баклажаны. Баклажаны моем и обсушиваем, плодоножку можно не срезать. Также поступаем и с перцем. Духовку разогреваем до температуры 200 градусов. Каждый баклажан накалываем вилкой в нескольких местах и кладем на застеленный пергаментом противень. Ставим баклажаны в духовку и запекаем их до мягкости. Конкретное время запекания зависит от размера баклажанов, ориентировочно на это уйдет тридцать-сорок минут. Те баклажаны, которые стали мягче прежде других, достаем раньше. Также поступаем и с перцем.

Готовые горячие баклажаны складываем в кастрюлю и плотно закрываем крышкой. Оставляем их на пятнадцать-двадцать минут, чтобы кожица стала легче отделяться. Снимаем шкурку и мякоть рубим ножом на мелкие кубики. Перец также чистим и нарезаем помельче.

В глубокой сковороде разогреваем масло и выкладываем лук, поджариваем до золотистого цвета. Добавляем нарубленные баклажаны и перец, перемешиваем и томим около пяти минут.

Солим, перчим, добавляем уксус, чеснок и сахар. Тушим еще минут десять. И раскладываем по стерилизованным банкам. Если будете хранить икру в холодильнике – этого хватит. Если хотите хранить заготовку при комнатной температуре – то банки с икрой нужно простерилизовать, прокипятив в кастрюле с полотенцем на дне около 20 минут.

Также вы можете приготовить на зиму закуску "Чили" – вкусную приправу к мясу.