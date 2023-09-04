Отличная заготовка на зиму: простой рецепт икры из запеченных баклажанов
Сейчас сезон баклажанов и если вы любите этот овощ, то его можно сохранить до зимы.
Любители баклажанов знают, что самое простое и вкусное блюдо из баклажанов – это икра. И если вы любите, то можете приготовить впрок на зиму.
Икра из запеченных баклажанов невероятно вкусная. Она насыщенная и ароматная. Такую закуску можно подать на стол самостоятельно, а также можно использовать ее для приготовления бутербродов. Рецептом поделились в кулинарном блоге под названием "Кухня наизнанку". Несколько баночек баклажанной икры точно пригодятся в любой семье.
Икра из запеченных баклажанов на зиму
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 кг;
- перец сладкий — 400 г;
- лук — 800-900 г;
- масло растительное — 140-150 мл;
- томатная паста — 100 г (2 ст. л. с горкой);
- чеснок — 4-5 зубчика;
- соль — 2 ч. л. (без горки);
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ч. л.;
- перец черный — по вкусу.
Для начала запекаем баклажаны. Баклажаны моем и обсушиваем, плодоножку можно не срезать. Также поступаем и с перцем. Духовку разогреваем до температуры 200 градусов. Каждый баклажан накалываем вилкой в нескольких местах и кладем на застеленный пергаментом противень. Ставим баклажаны в духовку и запекаем их до мягкости. Конкретное время запекания зависит от размера баклажанов, ориентировочно на это уйдет тридцать-сорок минут. Те баклажаны, которые стали мягче прежде других, достаем раньше. Также поступаем и с перцем.
Готовые горячие баклажаны складываем в кастрюлю и плотно закрываем крышкой. Оставляем их на пятнадцать-двадцать минут, чтобы кожица стала легче отделяться. Снимаем шкурку и мякоть рубим ножом на мелкие кубики. Перец также чистим и нарезаем помельче.
В глубокой сковороде разогреваем масло и выкладываем лук, поджариваем до золотистого цвета. Добавляем нарубленные баклажаны и перец, перемешиваем и томим около пяти минут.
Солим, перчим, добавляем уксус, чеснок и сахар. Тушим еще минут десять. И раскладываем по стерилизованным банкам. Если будете хранить икру в холодильнике – этого хватит. Если хотите хранить заготовку при комнатной температуре – то банки с икрой нужно простерилизовать, прокипятив в кастрюле с полотенцем на дне около 20 минут.
Также вы можете приготовить на зиму закуску "Чили" – вкусную приправу к мясу.