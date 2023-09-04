Чудова заготівля на зиму: простий рецепт ікри із запечених баклажанів

Зараз сезон баклажанів і якщо ви любите цей овоч, то його можна зберегти до зими.

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Любителі баклажанів знають, що найпростіша і найсмачніша страва з баклажанів — це ікра. І якщо ви любите, то можете приготувати про запас на зиму.

Ікра із запечених баклажанів неймовірно смачна. Вона насичена й ароматна. Таку закуску можна подати на стіл самостійно, а також можна використовувати її для приготування бутербродів. Рецептом поділилися в кулінарному блозі під назвою "Кухня навиворіт". Кілька баночок баклажанної ікри точно стануть у пригоді в будь-якій родині.

Ікра із запечених баклажанів на зиму

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

перець солодкий — 400 г;

цибуля — 800-900 г;

олія рослинна — 140-150 мл;

томатна паста — 100 г (2 ст. л. з гіркою);

часник — 4-5 зубчиків;

сіль — 2 ч. л. (без гірки);

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 2 ч. л.;

перець чорний — на смак.

Для початку запікаємо баклажани. Баклажани миємо й обсушуємо, плодоніжку можна не зрізати. Так само чинимо і з перцем. Духовку розігріваємо до температури 200 градусів. Кожен баклажан наколюємо виделкою в кількох місцях і кладемо на застелене пергаментом деко. Ставимо баклажани в духовку і запікаємо їх до м'якості. Конкретний час запікання залежить від розміру баклажанів, орієнтовно на це піде тридцять-сорок хвилин. Ті баклажани, які стали м'якшими раніше за інші, дістаємо раніше. Так само чинимо і з перцем.

Готові гарячі баклажани складаємо в каструлю і щільно закриваємо кришкою. Залишаємо їх на п'ятнадцять-двадцять хвилин, щоб шкірка стала легше відділятися. Знімаємо шкірку і м'якоту рубаємо ножем на дрібні кубики. Перець також чистимо і нарізаємо по дрібніше.

У глибокій сковорідці розігріваємо олію і викладаємо цибулю, підсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо нарубані баклажани та перець, перемішуємо і тушкуємо близько п'яти хвилин.

Солимо, перчимо, додаємо оцет, часник і цукор. Тушкуємо ще хвилин десять. І розкладаємо по стерилізованих банках. Якщо будете зберігати ікру в холодильнику — цього вистачить. Якщо хочете зберігати закрутку при кімнатній температурі — то банки з ікрою потрібно простерилізувати, прокип'ятивши в каструлі з рушником на дні близько 20 хвилин.

Також ви можете приготувати на зиму закуску "Чилі" — смачну приправу до м'яса.