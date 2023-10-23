Сытное осеннее блюдо: рецепт вкуснейшего рагу из свинины

Если любите жаркое – попробуйте приготовить это блюдо.

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Это вкуснейшее рагу из свинины, яблок и моркови. А его изюминка – это клецки с пряностями, которые добавляются уже в конце приготовления. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Рагу из свинины

Ингредиенты:

Для тушеного мяса:

1 столовая ложка растительного масла;

2 луковицы, разрезанные пополам и нарезанные;

3 палочки сельдерея, нарезанные толстыми ломтиками;

2 лавровых листа;

1 столовая ложка собранных листьев тимьяна;

500 г нежирного свиного филе, нарезанного крупными кусками;

2 чайные ложки порошка горчицы;

4 больших зубчика чеснока, натертых на терке;

2 столовые ложки муки;

4 столовые ложки яблочного уксуса;

800 мл бульона или куриного бульона;

1 яблоко Гренни Смит, очищенное от кожуры, сердцевины и нарезанное ломтиками;

2 лука-порея, нарезанного толстыми ломтиками;

4 моркови, нарезанные кусочками.

Для клецок:

140 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка порошка горчицы;

2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;

1 столовая ложка листьев тимьяна плюс несколько веточек для украшения;

2 столовые ложки йогурта;

2 столовые ложки растительного масла.

Нагрейте 1 столовую ложку масла в огнеупорной и жаропрочной посуде. Добавьте лук, сельдерей, залив и тимьян и жарьте около 8 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте свинину и готовьте несколько минут, пока она не изменит цвет, но не обязательно, чтобы она подрумянилась, так как пережаривать ее не надо.

Добавьте горчичный порошок, чеснок, муку и уксус, затем влейте бульон, помешивая, чтобы не образовывались комочки.

Добавьте яблоко, лук-порей и морковь, доведите жидкость до кипения, затем убавьте огонь. Накройте сковороду крышкой и тушите 1 час, время от времени помешивая, пока свинина и овощи не станут мягкими.

Когда тушеное мясо будет почти готово, разогрейте духовку до 190C/170C.

Для приготовления клецок насыпьте в миску муку, разрыхлитель, горчичный порошок, петрушку и тимьян и перемешайте. Положите йогурт в кувшин, доведите до объема 100 мл водой, затем добавьте масло. Слегка вмешайте жидкость в муку, чтобы получилось мягкое, слегка липкое тесто. Разделите тесто поровну на восемь частей и сформируйте шарики. Выложите их поверх тушеного мяса, сбрызнув каждый оставшимся маслом. Выпекайте 20 минут, пока пельмени не станут золотистыми. Перед подачей посыпьте дополнительным тимьяном, если хотите.

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