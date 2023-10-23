Ситна осіння страва: рецепт дуже смачного рагу зі свинини

Якщо любите печеню — спробуйте приготувати цю страву.

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Це дуже смачне рагу зі свинини, яблук і моркви. А його родзинка — це галушки з прянощами, які додаються вже наприкінці приготування. Рецептом поділилися на сайті ВВС.

Рагу зі свинини

Інгредієнти:

Для тушкованого м'яса:

1 столова ложка рослинної олії;

2 цибулини, розрізані навпіл і нарізані;

3 палички селери, нарізані товстими скибочками;

2 лаврові листки;

1 столова ложка зібраного листя чебрецю;

500 г нежирного свинячого філе, нарізаного великими шматками;

2 чайні ложки порошку гірчиці;

4 великих зубчики часнику, натертих на тертці;

2 столові ложки борошна;

4 столові ложки яблучного оцту;

800 мл бульйону або курячого бульйону;

1 яблуко Гренні Сміт, очищене від шкірки, серцевини і нарізане скибочками;

2 цибулі-порею, нарізаної товстими скибочками;

4 моркви, нарізані шматочками.

Для галушок:

140 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

1 чайна ложка порошку гірчиці;

2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;

1 столова ложка листя чебрецю плюс кілька гілочок для прикраси;

2 столові ложки йогурту;

2 столові ложки рослинної олії.

Нагрійте 1 столову ложку олії у вогнетривкому та жароміцному посуді. Додайте цибулю, селеру, залив і чебрець і смажте близько 8 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Додайте свинину і готуйте кілька хвилин, поки вона не змінить колір, але не обов'язково, щоб вона підрум'янилася, оскільки пересмажувати її не треба.

Додайте гірчичний порошок, часник, борошно й оцет, потім влийте бульйон, помішуючи, щоб не утворювалися грудочки.

Додайте яблуко, цибулю-порей і моркву, доведіть рідину до кипіння, потім зменшіть вогонь. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте 1 годину, час від часу помішуючи, поки свинина та овочі не стануть м'якими.

Коли тушковане м'ясо буде майже готове, розігрійте духовку до 190C/170C.

Для приготування галушок насипте в миску борошно, розпушувач, гірчичний порошок, петрушку і чебрець і перемішайте. Покладіть йогурт у глечик, доведіть до об'єму 100 мл водою, потім додайте олію. Злегка вмішайте рідину в борошно, щоб вийшло м'яке, злегка липке тісто. Розділіть тісто порівну на вісім частин і сформуйте кульки. Викладіть їх поверх тушкованого м'яса, збризнувши кожну олією, що залишилася. Випікайте 20 хвилин, поки пельмені не стануть золотистими. Перед подачею посипте додатковим чебрецем, якщо хочете.

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