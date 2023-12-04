Рыба, запеченная с картофелем: рецепт легкого и очень вкусного ужина
Блюдо получается сытным, но не оставляет тяжести в желудке после приема.
Если вы не знаете, что приготовить на ужин, чтобы было легко, вкусно и полезно, рекомендуем попробовать запечь рыбу с картофелем. Это блюдо наполнит ваш дом невероятным ароматом, порадует вкусом и не оставит чувства тяжести в желудке. Как приготовить такой невероятный ужин, рассказали в кулинарном блоге "Сборник рецептов".
Запеченная рыба с картофелем
Ингредиенты:
- скумбрия (или другая рыба с минимумом костей);
- картофель – 4-5 шт;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1-2 шт;
- сухой розмарин;
- укроп – веточка;
- растительное масло;
- сливочное масло – 20 гр;
- вода – около 50 мл;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель помыть, почистить, нарезать тонкими ломтиками, поперчить, добавить сухой розмарин, сбрызнуть растительным маслом и перемешать, чтобы специи равномерно распределились.
Рыбу хорошо помыть, натереть ее солью, перцем, розмарином и маслом, положите на картофель. Внутрь брюшка рыбы необходимо положить порезанный полукольцами лук и веточку укропа.
Далее нужно почистить морковь, нарезать ее кольцами или брусочками и отправить в форму к остальным ингредиентам.
На картофель положить кусочки сливочного масла и добавить примерно 50 мл воды.
Духовку разогреть до 180 градусов и запекать картофель с рыбой 40-50 минут.
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