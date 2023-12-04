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Їжа

Риба, запечена з картоплею: рецепт легкої та дуже смачної вечері

риба з картоплею, вечеря, кулінарні рецепти
Фото: Скриншот

Страва виходить ситною, але не залишає важкості в шлунку після прийому.

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Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю, щоб було легко, смачно та корисно, рекомендуємо спробувати запекти рибу з картоплею. Ця страва наповнить ваш дім неймовірним ароматом, потішить смаком і не залишить відчуття важкості в шлунку. Як приготувати таку неймовірну вечерю, розповіли в кулінарному блозі "Збірник рецептів".

Запечена риба з картоплею

Інгредієнти:

  • скумбрія (або інша риба з мінімумом кісток);
  • картопля – 4-5 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • морква – 1-2 шт;
  • сухий розмарин;
  • кріп – гілочка;
  • рослинна олія;
  • вершкове масло – 20 г;
  • вода – близько 50 мл;
  • сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати тонкими скибочками, поперчити, додати сухий розмарин, скропити олією і перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Рибу добре помити, натерти її сіллю, перцем, розмарином і олією, покладіть на картоплю. Всередину черевця риби необхідно покласти порізану півкільцями цибулю і гілочку кропу.

Далі потрібно почистити моркву, нарізати її кільцями або брусочками і відправити у форму до решти інгредієнтів.

На картоплю покласти шматочки вершкового масла і додати приблизно 50 мл води.

Духовку розігріти до 180 градусів і запікати картоплю з рибою 40-50 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати тілапію в духовці.