Как один большой дерун: как приготовить картофельный рулет

Если вам не хочется отдельно жарить много небольших дерунов, вы можете приготовить вкуснейший картофельный рулет.

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Картофельный рулет с ветчиной и копченым сыром – это сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на ужин и на праздничный стол. Приготовление не займет много времени: начинаем с сырого и тертого картофеля, чтобы сделать основу, а затем фаршируем ветчиной и сыром. Немного времени в духовке и у вас готово вкуснейшее блюдо. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Картофельный рулет

Ингредиенты:

600 г картофеля;

3 яйцо;

3 столовые ложки сыра пармезан;

80 г ветчины;

200 г копченого сыра;

соль, черный перец.

Начните готовить картофельный рулет, разбив три яйца в миску и взбив их со щепоткой соли и пармезаном. Используя терку с крупными отверстиями, натрите сырой картофель и добавьте его к яйцам. Хорошо перемешайте, чтобы объединить ингредиенты.

Полученную смесь распределите на противне размером примерно 20х30 см, застеленном бумагой для выпечки, хорошо разровняйте поверхность и запекайте в духовке при температуре 180°С 30 минут.

Разложите на рабочей поверхности довольно большой лист бумаги для выпечки, на который вы перенесете только что приготовленную картофельную основу. Нарежьте копченый сыр соломкой. Разложите ломтики ветчины рядом на картофельной основе, слегка перекрывая их.

Начиная с длинной стороны прямоугольника и используя бумагу для выпечки, сверните все ингредиенты так, чтобы получился плотный рулет с начинкой. Закройте его бумагой с обоих концов, как будто это конфета. Сверху распределите ломтики копченого сыра.

Аккуратно переложите рулет на противень. Дайте ему подрумяниться еще 5 минут и выньте из духовки. Перед подачей дайте рулету из картофеля, ветчины и копченого сыра постоять около 15 минут. Таким образом, он стабилизируется и не сломается при резке.

Также вы можете приготовить вкуснейшие деруны по-мексикански.