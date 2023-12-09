Як один великий дерун: як приготувати картопляний рулет

Якщо вам не хочеться окремо смажити багато невеликих дерунів, ви можете приготувати дуже смачний картопляний рулет.

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Картопляний рулет із шинкою та копченим сиром — це ситна та смачна страва, яку можна приготувати на вечерю та на святковий стіл. Приготування не займе багато часу: починаємо з сирої і тертої картоплі, щоб зробити основу, а потім фаршируємо шинкою і сиром. Трохи часу в духовці і у вас готова смачна страва. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Картопляний рулет

Інгредієнти:

600 г картоплі;

3 яйце;

3 столові ложки сиру пармезан;

80 г шинки;

200 г копченого сиру;

сіль, чорний перець.

Почніть готувати картопляний рулет, розбивши три яйця в миску і збивши їх з дрібкою солі та пармезаном. Використовуючи тертку з великими отворами, натріть сиру картоплю і додайте її до яєць. Добре перемішайте, щоб об'єднати інгредієнти.

Отриману суміш розподіліть на деку розміром приблизно 20х30 см, застеленому папером для випічки, добре розрівняйте поверхню і запікайте в духовці за температури 180°С 30 хвилин.

Розкладіть на робочій поверхні доволі великий аркуш паперу для випічки, на який ви перенесете щойно приготовану картопляну основу. Наріжте копчений сир соломкою. Розкладіть скибочки шинки поруч на картопляній основі, злегка перекриваючи їх.

Починаючи з довгого боку прямокутника і використовуючи папір для випічки, скрутіть усі інгредієнти так, щоб вийшов щільний рулет із начинкою. Закрийте його папером з обох кінців, ніби це цукерка. Зверху розподіліть скибочки копченого сиру.

Акуратно перекладіть рулет на деко. Дайте йому підрум'янитися ще 5 хвилин і вийміть із духовки. Перед подачею дайте рулету з картоплі, шинки та копченого сиру постояти близько 15 хвилин. Таким чином, він стабілізується і не зламається під час різання.

Також ви можете приготувати дуже смачні деруни по-мексиканськи.