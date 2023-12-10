Тосканские куриные фрикадельки в мультиварке с ньокки: рецепт сытного ужина
Секретный ингредиент здесь — вяленые помидоры и сыр "Пармезан". Эти ингредиенты придают особой пикантности блюду.
Мультиварки хорошо справляются со многими задачами, готовить в них — одно удовольствие. Нежные куриные фрикадельки с ньокки станут вкусным и сытным ужином для всей семьи. Рецептом этого блюда поделилась кулинар Лора Редж, сообщает Delish.
Ингредиенты
- 450 г фарша из курицы или индейки (желательно темного мяса);
- 100 г панировочных сухарей;
- 1 большое яйцо;
- 1 чайная ложка итальянской приправы;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
- 1/2 чайная ложка чесночного порошка;
- ½ стакана вяленых помидоров (мелко нарезанных), разделенные на части;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- 60 г сыра "Пармезан", мелко натертого (около 3/4 стакана);
- 1/2 небольшая луковица (мелко нарезанная);
- 4 зубчика чеснока, (мелко нарезанные);
- 1 стакан куриного бульона;
- 1/2 стакана белого сухого вина;
- 500 г ньокки;
- 300 г свежего шпината;
- 250 г жирных сливок.
Приготовление
Шаг 1. В миске руками смешайте куриный фарш, панировочные сухари, яйцо, итальянскую приправу, соль, перец, чесночный порошок, 1/2 стакана помидоров и 1/2 стакана пармезана. Сформируйте из смеси 18 фрикаделек (приблизительно по 2,5 см).
Шаг 2. В мультиварке смешайте лук, чеснок, бульон, вино и томатную пасту. Приправьте солью. Разложите фрикадельки. Накройте крышкой и готовьте около 30 минут.
Шаг 3. Шумовкой переложите фрикадельки на застеленный фольгой противень.
Шаг 4. Добавьте ньокки и оставшиеся 1/2 стакана помидоров в мультиварку и перемешайте. Накройте крышкой и готовьте пока ньокки не станут мягкими, около 20 минут.
Шаг 5. Тем временем поджарьте фрикадельки, внимательно наблюдая и переворачивая в середине приготовления, до золотистого цвета.
Шаг 6. Добавьте в мультиварку шпинат, сливки и 1/4 стакана пармезана, перемешайте. Верните фрикадельки в мультиварку. Накройте крышкой и ждите, пока шпинат не приготовиться, еще около 5 минут.
Шаг 7. Разложите ньокки и фрикадельки по тарелкам. Сверху добавьте еще пармезана. Тосканские куриные фрикадельки с ньокки готовы!
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