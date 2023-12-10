Тосканські курячі фрикадельки в мультиварці з ньоккі: рецепт ситної вечері

Секретний інгредієнт тут — в'ялені помідори та сир "Пармезан". Ці інгредієнти надають особливої пікантності страві.

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Мультиварки добре справляються з багатьма завданнями, готувати в них — одне задоволення. Ніжні курячі фрикадельки з ньоккі стануть смачною і ситною вечерею для всієї родини. Рецептом цієї страви поділилася кулінар Лора Редж, повідомляє Delish.

Інгредієнти

450 г фаршу з курки або індички (бажано темного м'яса);

100 г панірувальних сухарів;

1 велике яйце;

1 чайна ложка італійської приправи;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;

1/2 чайна ложка часникового порошку;

½ склянки в'ялених помідорів (дрібно нарізаних), розділені на частини;

1 столова ложка томатної пасти;

60 г сиру "Пармезан", дрібно натертого (близько 3/4 склянки);

1/2 невелика цибулина (дрібно нарізана);

4 зубчики часнику, (дрібно нарізані);

1 склянка курячого бульйону;

1/2 склянки білого сухого вина;

500 г ньокки;

300 г свіжого шпинату;

250 г жирних вершків.

Приготування

Крок 1. У мисці руками змішайте курячий фарш, панірувальні сухарі, яйце, італійську приправу, сіль, перець, часниковий порошок, 1/2 склянки помідорів і 1/2 склянки пармезану. Сформуйте із суміші 18 фрикадельок (приблизно по 2,5 см).

Крок 2. У мультиварці змішайте цибулю, часник, бульйон, вино і томатну пасту. Приправте сіллю. Розкладіть фрикадельки. Накрийте кришкою і готуйте близько 30 хвилин.

Крок 3. Шумівкою перекладіть фрикадельки на застелене фольгою деко.

Крок 4. Додайте ньоккі та решту 1/2 склянки помідорів у мультиварку і перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте поки ньокки не стануть м'якими, близько 20 хвилин.

Крок 5. Тим часом підсмажте фрикадельки, уважно спостерігаючи та перевертаючи в середині приготування, до золотистого кольору.

Крок 6. Додайте в мультиварку шпинат, вершки та 1/4 склянки пармезану, перемішайте. Поверніть фрикадельки в мультиварку. Накрийте кришкою і чекайте, поки шпинат не приготується, ще близько 5 хвилин.

Крок 7. Розкладіть ньоккі та фрикадельки по тарілках. Зверху додайте ще пармезану. Тосканські курячі фрикадельки з ньоккі готові!

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