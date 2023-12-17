Брускетта с помидорами и авокадо: рецепт легкой и свежей закуски
Брускетта — это итальянская закуска, которая традиционно подается перед основными блюдами.
В этом рецепте брускетты используется замечательная основа из поджаренного хлеба и оливкового масла, а также свежие помидоры черри, немного авокадо и приправы, сообщает The Modernproper.
Ингредиенты
- 1 багет, нарезанный по диагонали ломтиками толщиной 2,5 см;
- ¼ стакана оливкового масла экстра-класса;
- 1 чайная ложка чесночного порошка;
- 600 г помидоров черри, разрезанных пополам и очищенных от семян;
- 1 столовая ложка белого бальзамического уксуса;
- 3 зубчика чеснока, измельченных;
- 2 авокадо;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- ¼ чашки свежего измельченного базилика;
- ½ чайной ложки морской соли;
- ¼ чайной ложки молотого черного перца.
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до температуры 200°С. Смажьте одну сторону каждого ломтика хлеба оливковым маслом и посыпьте чесночным порошком. Разложите ломтики смазанной маслом стороной вверх на противень с бортиками. Пожарьте до золотистого цвета, 3-4 минуты.
Шаг 2. В небольшой миске смешайте оливковое масло с помидорами, бальзамическим уксусом и половиной измельченного чеснока. Отложите в сторону, чтобы вкусы смешались.
Шаг 3. В средней миске разомните авокадо. Добавьте лимонный сок, оставшийся чеснок, половину базилика, соль и перец.
Шаг 4. Намажьте каждый ломтик поджаренного багета 1–2 столовыми ложками смеси авокадо. Сверху равномерно распределите помидоры. При подаче посыпьте оставшимся базиликом и солью.
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