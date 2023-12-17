Брускета з помідорами й авокадо: рецепт легкої та свіжої закуски
Брускета — це італійська закуска, яку традиційно подають перед основними стравами.
У цьому рецепті брускети використовується чудова основа з підсмаженого хліба й оливкової олії, а також свіжі помідори чері, трохи авокадо і приправи, повідомляє The Modernproper.
Інгредієнти
- 1 багет, нарізаний по діагоналі скибочками завтовшки 2,5 см;
- ¼ склянки оливкової олії екстракласу;
- 1 чайна ложка часникового порошку;
- 600 г помідорів чері, розрізаних навпіл і очищених від насіння;
- 1 столова ложка білого бальзамічного оцту;
- 3 зубчики часнику, подрібнені;
- 2 авокадо;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- ¼ чашки свіжого подрібненого базиліку;
- ½ чайної ложки морської солі;
- ¼ чайної ложки меленого чорного перцю.
Приготування
Крок 1. Розігрійте духовку до температури 200°С. Змастіть один бік кожної скибочки хліба оливковою олією та посипте часниковим порошком. Розкладіть скибочки змащеним олією боком догори на деко з бортиками. Посмажте до золотистого кольору, 3-4 хвилини.
Крок 2. У невеликій мисці змішайте оливкову олію з помідорами, бальзамічним оцтом і половиною подрібненого часнику. Відкладіть убік, щоб смаки змішалися.
Крок 3. У середній мисці розімніть авокадо. Додайте лимонний сік, часник, що залишився, половину базиліку, сіль і перець.
Крок 4. Намажте кожну скибочку підсмаженого багета 1-2 столовими ложками суміші авокадо. Зверху рівномірно розподіліть помідори. Під час подавання посипте базиліком, що залишився, і сіллю.
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