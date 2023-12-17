Запеканка с курицей, сыром и луком по-французски: сытное блюдо для всей семьи

Всем любителям запеканок с мясом точно понравится этот вариант с курицей, грибами и сыром.

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Запеканка с куриным мясом под сырной корочкой можно приготовить на обед или ужин. Она готовится на скорую руку и выглядит очень аппетитно. Рецептом поделилась кулинар, блогер и телеведущая Ри Драммонд, сообщает The Pioneer Woman.

Ингредиенты

5 столовых ложек соленого сливочного масла и еще немного для смазывания формы для запекания;

280 г грибов шампиньонов, крупно нарезанных;

5 средних луковиц, тонко нарезанных;

1 стакан свежего тимьяна;

1/2 чайной ложки соли;

2 стакана муки;

1/2 стакана белого сухого вина;

3 стакана говяжьего бульона;

400 г нарезанного мяса курицы-гриль;

1 длинный багет, нарезанный толщиной 2,5 см;

280 г тертого сыра Грюйер;

150 г тертого сыра Пармезан;

черный перец, по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте сливочным маслом форму для выпечки размером 22 на 33 см или другую форму для выпечки объемом 3 литра. Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте грибы и готовьте, не помешивая, пока они не подрумянятся снизу, около 2 минут. Перемешайте и продолжайте готовить, пока все не подрумянится, еще 2–3 минуты. Выложите грибы на тарелку.

Шаг 2. Добавьте в кастрюлю оставшиеся 4 столовые ложки сливочного масла и растопите на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, часто помешивая, до темно-золотистого цвета, 20–25 минут.

Шаг 3. Верните грибы в кастрюлю. Добавьте порезанный тимьян, соль и несколько щепоток перца. Всыпьте муку и перемешайте. Поджарьте минуту, затем увеличьте огонь и влейте вино. Доведите до кипения, затем добавьте бульон и курицу. Снова доведите до кипения и варите, помешивая, пока не загустеет, около 3 минут.

Шаг 4. Выложите в форму для запекания чуть больше половины луково-куриной смеси, чтобы покрылось дно. Сверху разложите половину ломтиков багета в один слой. Выложите сверху вторую половину оставшейся луково-куриной смеси и надавите на ломтики багета нижней частью половника, чтобы они погрузились в соус. Посыпьте половиной тертого грюйера и половиной пармезана. Сверху выложите оставшиеся ломтики багета в один слой. Сверху выложите оставшуюся луково-куриную смесь. Посыпьте оставшимися сырами.

Шаг 5. Накройте запеканку фольгой так, чтобы она не касалась сыра. Запекайте до образования пузырьков, около 20 минут. Затем снимите фольгу и запекайте, пока верх не подрумянится и не станет хрустящим, еще около 15 минут. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

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