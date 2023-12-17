Запіканка з куркою, сиром і цибулею по-французьки: ситна страва для всієї родини

Усім любителям запіканок із м'ясом точно сподобається цей варіант із куркою, грибами та сиром.

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Запіканка з курячим м'ясом під сирною скоринкою можна приготувати на обід або вечерю. Вона готується нашвидкуруч і має дуже апетитний вигляд. Рецептом поділилася кулінарка, блогерка і телеведуча Рі Драммонд, повідомляє The Pioneer Woman.

Інгредієнти

5 столових ложок солоного вершкового масла і ще трохи для змащування форми для запікання;

280 г грибів печериць, крупно нарізаних;

5 середніх цибулин, тонко нарізаних;

1 склянка свіжого чебрецю;

1/2 чайної ложки солі;

2 склянки борошна;

1/2 склянки білого сухого вина;

3 склянки яловичого бульйону;

400 г нарізаного м'яса курки-гриль;

1 довгий багет, нарізаний завтовшки 2,5 см;

280 г тертого сиру Грюйєр;

150 г тертого сиру Пармезан;

чорний перець, за смаком.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть вершковим маслом форму для випічки розміром 22 на 33 см або іншу форму для випічки об'ємом 3 літри. Розтопіть 1 столову ложку вершкового масла у великій каструлі на середньому вогні. Додайте гриби і готуйте, не помішуючи, поки вони не підрум'яняться знизу, близько 2 хвилин. Перемішайте і продовжуйте готувати, поки все не підрум'яниться, ще 2-3 хвилини. Викладіть гриби на тарілку.

Крок 2. Додайте в каструлю решту 4 столові ложки вершкового масла і розтопіть на середньому вогні. Додайте цибулю і готуйте, часто помішуючи, до темно-золотистого кольору, 20-25 хвилин.

Крок 3. Поверніть гриби в каструлю. Додайте порізаний чебрець, сіль і кілька щіпок перцю. Всипте борошно і перемішайте. Підсмажте хвилину, потім збільште вогонь і влийте вино. Доведіть до кипіння, потім додайте бульйон і курку. Знову доведіть до кипіння і варіть, помішуючи, поки не загусне, близько 3 хвилин.

Крок 4. Викладіть у форму для запікання трохи більше половини цибулево-курячої суміші, щоб покрилося дно. Зверху розкладіть половину скибочок багета в один шар. Викладіть зверху другу половину цибулево-курячої суміші, що залишилася, і натисніть на скибочки багета нижньою частиною ополоника, щоб вони занурилися в соус. Посипте половиною тертого грюйєра і половиною пармезану. Зверху викладіть скибочки багета, що залишилися, в один шар. Зверху викладіть решту цибулево-курячої суміші. Посипте сирами, що залишилися.

Крок 5. Накрийте запіканку фольгою так, щоб вона не торкалася сиру. Запікайте до утворення бульбашок, близько 20 хвилин. Потім зніміть фольгу і запікайте, поки верх не підрум'яниться і не стане хрустким, ще близько 15 хвилин. Дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.

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