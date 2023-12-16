"Рождественский венок": вкуснейший миндальный пирог на праздничный стол
Миндальный пирог порадует вас простотой приготовления, богатым праздничным украшением и настоящим рождественским вкусом.
Испеките к Новому году и Рождеству очень красивый миндальный пирог в виде рождественского венка. Готовится он легко, а созревает всего два-три дня. Так что вы успеете испечь его до праздников и при этом вам не придется готовить десерт накануне, когда хлопот хватает и без выпечки. Рецептом этого вкуснейшего пирога поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная – 150 г;
- мука миндальная – 80 г;
- бланшированный миндаль – 100 г;
- сахар – 210 г;
- масло сливочное – 135 г;
- апельсин – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- изюм – 250 г;
- цукаты – 100 г;
- орехи грецкие – 70 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех – по вкусу.
Для пропитки и украшения:
- коньяк – 150 г;
- масло сливочное – 40 г;
- сахарная пудра – для посыпки;
- засахаренный миндаль, грецкие орехи, веточки розмарина – для декора.
Приготовление
Шаг 1
Бланшированный (очищенный от кожуры) миндаль измельчите в блендере до состояния крошки. Изюм промойте и залейте на час кипятком.
Шаг 2
В большую миску просейте обычную муку с разрыхлителем и пряностями. Добавьте миндальную муку и крошку, все хорошо перемешайте.
Шаг 3
Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром до бела. Используйте деревянную ложку или силиконовую лопатку.
Шаг 4
Апельсин помойте и ошпарьте кипятком. Снимите с него цедру, разрежьте пополам и выдавите сок из одной половинки. Сок и цедру добавьте к маслу сахаром и хорошо перемешайте.
Шаг 5
Добавьте к маслу чайную ложку муки из общего количества и вбейте яйца. Взбейте венчиком до однородности.
Шаг 6
Всыпьте подготовленную муку в масляную смесь и замесите однородное тесто.
Шаг 7
Слейте воду с изюма и обсушите его бумажной салфеткой. Цукаты порежьте небольшими кубиками, грецкие орехи подавите скалкой в крошку.
Шаг 8
Добавьте изюм, цукаты и орехи в тесто, и перемешайте до однородности.
Шаг 9
Тесто должно получиться довольно густым, но не сухим. На этом этапе вы можете откорректировать его густоту, добавив либо апельсиновый сок, либо немного муки.
Шаг 10
Разогрейте духовку до 150-160°C. Подготовьте форму для кекса в виде кольца диаметром 22-25 см. Смажьте дно и бока формы сливочным маслом, густо посыпьте мукой, излишки муки стряхните.
Шаг 11
Выложите тесто для пирога в форму и разровняйте поверхность лопаткой.
Шаг 12
Выпекайте пирог полтора часа. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из пирога сухой.
Шаг 13
Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему минут 10 остыть в форме. После этого выложите его на фольгу и пропитайте половиной коньяка. Дайте полностью остыть.
Шаг 14
Остывший пирог заверните плотно в фольгу и уберите в прохладное место. На следующий день достаньте, разверните и полейте оставшимся коньяком.
Снова заверните в фольгу и уберите в холодильник. В таком виде пирог можно хранить около месяца.
Шаг 15
Накануне праздника достаньте пирог из холодильника, чтобы он согрелся. Растопите сливочное масло, смажьте им верх и бока пирога, обильно посыпьте сахарной пудрой.
Шаг 16
Украсьте пирог засахаренным миндалем, половинками грецких орехов, красивыми цукатами и веточками розмарина.
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