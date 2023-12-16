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Еда

"Рождественский венок": вкуснейший миндальный пирог на праздничный стол

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Фото: shefdonna.com | миндальный пирог "Рождественский венок"

Миндальный пирог порадует вас простотой приготовления, богатым праздничным украшением и настоящим рождественским вкусом.

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Испеките к Новому году и Рождеству очень красивый миндальный пирог в виде рождественского венка. Готовится он легко, а созревает всего два-три дня. Так что вы успеете испечь его до праздников и при этом вам не придется готовить десерт накануне, когда хлопот хватает и без выпечки. Рецептом этого вкуснейшего пирога поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука пшеничная – 150 г;
  • мука миндальная – 80 г;
  • бланшированный миндаль – 100 г;
  • сахар – 210 г;
  • масло сливочное – 135 г;
  • апельсин – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • изюм – 250 г;
  • цукаты – 100 г;
  • орехи грецкие – 70 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех – по вкусу.

Для пропитки и украшения:

  • коньяк – 150 г;
  • масло сливочное – 40 г;
  • сахарная пудра – для посыпки;
  • засахаренный миндаль, грецкие орехи, веточки розмарина – для декора.

Приготовление

Шаг 1

Бланшированный (очищенный от кожуры) миндаль измельчите в блендере до состояния крошки. Изюм промойте и залейте на час кипятком.

Шаг 2

В большую миску просейте обычную муку с разрыхлителем и пряностями. Добавьте миндальную муку и крошку, все хорошо перемешайте.

Шаг 3

Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром до бела. Используйте деревянную ложку или силиконовую лопатку.

Шаг 4

Апельсин помойте и ошпарьте кипятком. Снимите с него цедру, разрежьте пополам и выдавите сок из одной половинки. Сок и цедру добавьте к маслу сахаром и хорошо перемешайте.

Шаг 5

Добавьте к маслу чайную ложку муки из общего количества и вбейте яйца. Взбейте венчиком до однородности.

Шаг 6

Всыпьте подготовленную муку в масляную смесь и замесите однородное тесто.

Шаг 7

Слейте воду с изюма и обсушите его бумажной салфеткой. Цукаты порежьте небольшими кубиками, грецкие орехи подавите скалкой в крошку.

Шаг 8

Добавьте изюм, цукаты и орехи в тесто, и перемешайте до однородности.

Шаг 9

Тесто должно получиться довольно густым, но не сухим. На этом этапе вы можете откорректировать его густоту, добавив либо апельсиновый сок, либо немного муки.

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Тесто для миндального пирога
Фото: shefdonna.com

Шаг 10

Разогрейте духовку до 150-160°C. Подготовьте форму для кекса в виде кольца диаметром 22-25 см. Смажьте дно и бока формы сливочным маслом, густо посыпьте мукой, излишки муки стряхните.

Шаг 11

Выложите тесто для пирога в форму и разровняйте поверхность лопаткой.

Шаг 12

Выпекайте пирог полтора часа. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из пирога сухой.

Шаг 13

Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему минут 10 остыть в форме. После этого выложите его на фольгу и пропитайте половиной коньяка. Дайте полностью остыть.

Шаг 14

Остывший пирог заверните плотно в фольгу и уберите в прохладное место. На следующий день достаньте, разверните и полейте оставшимся коньяком.

Снова заверните в фольгу и уберите в холодильник. В таком виде пирог можно хранить около месяца.

Шаг 15

Накануне праздника достаньте пирог из холодильника, чтобы он согрелся. Растопите сливочное масло, смажьте им верх и бока пирога, обильно посыпьте сахарной пудрой.

Шаг 16

Украсьте пирог засахаренным миндалем, половинками грецких орехов, красивыми цукатами и веточками розмарина.

Напомним, проверенный рецепт роскошного рождественского печенья с мятой и натуральным шоколадом. Нежное внутри, с хрустящей сахарной корочкой, покрытой красивыми трещинками, это печенье будет одним из фаворитов вашего праздничного меню.

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