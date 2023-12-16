"Різдвяний вінок": дуже смачний мигдальний пиріг на святковий стіл
Мигдальний пиріг потішить вас простотою приготування, багатою святковою прикрасою та справжнім різдвяним смаком.
Спечіть до Нового року та Різдва дуже красивий мигдальний пиріг у вигляді різдвяного вінка. Готується він легко, а дозріває всього два-три дні. Тож ви встигнете спекти його до свят і при цьому вам не доведеться готувати десерт напередодні, коли клопоту вистачає і без випічки. Рецептом цього смачного пирога поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно пшеничне — 150 г;
- борошно мигдальне — 80 г;
- бланшований мигдаль — 100 г;
- цукор — 210 г;
- масло вершкове — 135 г;
- апельсин — 1 шт;
- яйця — 2 шт;
- родзинки — 250 г;
- цукати — 100 г;
- горіхи волоські — 70 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ваніль, кориця, гвоздика, мускатний горіх — за смаком.
Для просочення і прикраси:
- коньяк — 150 г;
- масло вершкове — 40 г;
- цукрова пудра — для посипання;
- зацукрований мигдаль, волоські горіхи, гілочки розмарину — для декору.
Приготування
Крок 1
Бланшований (очищений від шкірки) мигдаль подрібніть у блендері до стану крихти. Ізюм промийте та залийте на годину окропом.
Крок 2
У велику миску просійте звичайне борошно з розпушувачем і прянощами. Додайте мигдалеве борошно і крихту, все добре перемішайте.
Крок 3
Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром до білого кольору. Використовуйте дерев'яну ложку або силіконову лопатку.
Крок 4
Апельсин помийте й ошпарте окропом. Зніміть з нього цедру, розріжте навпіл і видавіть сік з однієї половинки. Сік і цедру додайте до масла з цукром і добре перемішайте.
Крок 5
Додайте до масла чайну ложку борошна із загальної кількості та вбийте яйця. Збийте вінчиком до однорідності.
Крок 6
Всипте підготовлене борошно в масляну суміш і замісіть однорідне тісто.
Крок 7
Злийте воду з родзинок і обсушіть їх паперовою серветкою. Цукати поріжте невеликими кубиками, волоські горіхи подавіть качалкою на крихту.
Крок 8
Додайте родзинки, цукати і горіхи в тісто, і перемішайте до однорідності.
Крок 9
Тісто має вийти досить густим, але не сухим. На цьому етапі ви можете відкоригувати його густоту, додавши або апельсиновий сік, або трохи борошна.
Крок 10
Розігрійте духовку до 150-160°C. Підготуйте форму для кексу у вигляді кільця діаметром 22-25 см. Змастіть дно і боки форми вершковим маслом, густо посипте борошном, надлишки борошна струсіть.
Крок 11
Викладіть тісто для пирога у форму і розрівняйте поверхню лопаткою.
Крок 12
Випікайте пиріг півтори години. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з пирога сухою.
Крок 13
Дістаньте готовий пиріг із духовки і дайте йому хвилин 10 охолонути у формі. Після цього викладіть його на фольгу і просочіть половиною коньяку. Дайте повністю охолонути.
Крок 14
Остиглий пиріг загорніть щільно у фольгу і приберіть у прохолодне місце. Наступного дня дістаньте, розгорніть і полийте коньяком, що залишився.
Знову загорніть у фольгу і приберіть у холодильник. У такому вигляді пиріг можна зберігати близько місяця.
Крок 15
Напередодні свята дістаньте пиріг із холодильника, щоб він зігрівся. Розтопіть вершкове масло, змастіть ним верх і боки пирога, рясно посипте цукровою пудрою.
Крок 16
Прикрасьте пиріг зацукрованим мигдалем, половинками волоських горіхів, красивими цукатами і гілочками розмарину.
Нагадаємо, перевірений рецепт розкішного різдвяного печива з м'ятою та натуральним шоколадом. Ніжне всередині, з хрусткою цукровою скоринкою, вкритою гарними тріщинками, це печиво буде одним із фаворитів вашого святкового меню.
Раніше Фокус писав, як приготувати класичний різдвяний пиріг із сухофруктами, цедрою і бренді. Цей пиріг із додаванням ароматних спецій стане родзинкою будь-якого святкового застілля.