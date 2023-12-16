Идеальный холодец: 5 лайфхаков, чтобы традиционное блюдо получилось вкусным и прозрачным

Технология приготовления холодца довольно сложна и ошибку можно допустить на любом этапе. Но если знать основные правила и строго следовать им, то ваш холодец всегда будет получаться идеально.

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Традиционный холодец, который принято готовить на Новый год и другие зимние праздники, требует соблюдения технологии и опыта. Но даже у хороших хозяек порой случаются "проколы", и холодец выходит мутным и безвкусным. О секретах вкусного холодца и самых распространенных ошибках во время его приготовления рассказало издание UA Novosti.

Предварительная подготовка мяса – замочите мясо

Чтобы холодец получился прозрачным, в мясе должно быть как можно меньше веществ, которые вызывают помутнение бульона. И в первую очередь это кровь, оставшаяся в мясе и костях. Кроме того, пищевые добавки, которыми зачастую кормят сельскохозяйственных животных, имеют свойство накапливаться в тканях и негативно сказываются на вкусе и цвете бульона.

Поэтому мясо для холодца необходимо замочить в холодной воде не менее чем на 6 часов, а лучше на ночь. За это время все ненужные вещества в мясе растворятся и перейдут в воду, а само мясо станет более нежным и мягким.

Начало варки – слейте первый бульон

Вымоченное мясо начинают варить в чистой холодной воде, ничего туда не добавляя. Как только бульон закипит, его нужно слить, а мясо промыть под проточной водой. После этого в кастрюлю наливают чистую холодную воду и снова ставят на огонь.

Никакой спешки – варите на слабом огне

Если вы решили варить холодец, значит должны понимать, что только на варку у вас уйдет не меньше 5 часов. Если вы будете варить холодец на сильном огне, это не только не ускорит процесс, но и бесповоротно испортит блюдо – холодец не застынет.

Итак, ваш бульон, который станет идеальным холодцом, должен вариться на очень слабом огне, на грани закипания. Между "бульками" воздуха, которые поднимаются на поверхность бульона, должно проходить примерно секунд 10-15.

Что же делать, если вы отвлеклись, а в это время холодец сильно закипел? В таком случае у вас есть три выхода:

сварите на этом бульоне густой зимний суп, например балканскую боб-чорбу;

используйте вареное мясо для приготовления другого праздничного блюда, например салата "Принц" с грецкими орехами;

используйте для застываний холодца желатин или агар-агар, но тогда уж честно назовите ваше блюдо "заливное".

Соль и специи – вовремя доведите холодец до вкуса

После того, как второй бульон закипит, тщательно собирайте пену, которая еще может появляться на поверхности. Когда пена перестала образовываться, в бульон нужно добавить очищенные овощи и пряности:

целую морковь;

целую луковицу;

пару неочищенных зубчиков чеснока;

перец черный горошек;

перец ямайский (душистый) – 1 горошина на литр воды;

стебли и кусочек корня сельдерея;

лавровый лист – 1 листик на 3 литра воды.

Солить холодец нужно примерно через 2-3 часа после начала варки, а вот свежий выдавленный через пресс чеснок добавляют только после того, как закончится процесс варки.

Ничего лишнего – процедите готовый бульон

Готовому холодцу дают остыть около получаса. После чего достают мясо, в бульон добавляют чеснок, пробуют на вкус и при необходимости добавляют соль.

Мясо отделяют от костей и раскладывают по формам для застывания. Бульон процеживают через несколько слоев марли, чтобы даже мельчайшие частицы пены или чеснока не испортили прозрачности, и заливают им мясо в формах.

Если вы приготовили много холодца и все формы не помещаются в холодильник, вы можете вынести их на застекленный балкон или веранду, в зимнее время хороший холодец застынет и там.

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