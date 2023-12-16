Изысканный биск с креветками: согревающий и душевный зимний суп

Этот насыщенный суп имеет очень богатый вкус морепродуктов, а сливки дают ему нежную кремовую консистенцию.

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Блюдо появилось во Франции несколько веков назад, а его название родилось от латинского biscotum, что означает дважды печеный. Дело в том, что раньше морепродукты, из которых готовили суп, запекали или поджаривали дважды, чтобы они максимально отдали свой вкус. Рецептом вкуснейсшего супа биск поделился "5 канал".

Ингредиенты

сливки 20% – 400 мл;

вода – 400 мл;

креветки – 300 г;

белое сухое вино – 100 мл;

лук репчатый – 1 шт;

морковь – 1 шт;

паста томатная – 2 ст. л;

масло сливочное – 2 ст. л;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

зелень, черный кунжут, чили – для украшения.

Приготовление

Шаг 1

Очистите лук и морковь, мелко нарежьте овощи кубиком.

Шаг 2

Очистите креветки и выложите их в кастрюлю с толстым дном. Обжаривайте их 4-5 минут на небольшом количестве растительного масла и следите, чтоб они не пригорели. Подрумянившиеся креветки пока отложите в сторону.

Шаг 3

Поместите в кастрюлю нарезанные морковь и лук и слегка их протушите. Добавьте оставшиеся от креветок панцири и головы. Обжарьте их еще 4-5 минут.

Шаг 4

Налейте к зажарке воду и вино, введите понемногу томатную пасту, чтобы ее "разбудить" и хорошенько все перемешайте. Тушите смесь под крышкой на небольшом огне не менее часа. Не забывайте ее периодически помешивать. Овощи должны хорошо развариться, чтобы их было легко пюрировать.

Шаг 5

Извлеките остатки креветок и оставшуюся смесь тщательно протрите через сито. Полученную густую массу поставьте на огонь и проварите на медленном огне еще 3-5 минут после того, как суп закипит.

Шаг 6

Прогрейте сливки, при этом следите, чтобы они не закипели. Влейте их тонкой струйкой в суп, непрерывно помешивая его. Посолите и поперчите блюдо и сразу снимите с плиты.

Шаг 7

Разлейте суп по тарелкам, добавив в каждую обжаренные креветки. Украсьте блюдо черным кунжутом, зеленью и мелко нарезанным острым перцем по желанию.

Напомним простой рецепт вкусного и легкого супа из запеченных овощей. Лучше всего такой суп подавать с сэндвичем.

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