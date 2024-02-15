Горбуша в кляре: рецепт очень полезного и вкусного блюда

Горбуша обладает массой полезных свойств, а также имеет прекрасный вкус. Побалуйте себя и своих родных аппетитным блюдом на обед или ужин.

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Рыба в меню обеспечивает организм полезными витаминами и микроэлементами. Если хотите приготовить что-то полезное и вкусное, обратите внимание на горбушу в кляре, рецептом которой поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Мясо горбуши – это белок, который легко усваивается организмом, что делает его незаменимым для диетического питания при похудении. Польза горбуши обусловлена набором полинасыщенных жирных кислот и минеральных веществ. Она укрепляет кости и ногти, улучшает состояние волос и кожи, замедляет процессы старения и повышает иммунитет.

Горбуша в кляре

Ингредиенты:

горбуша свежая – 250 гр;

яйцо – 1 шт;

молоко – 1 стакан;

мука пшеничная – 1 стакан;

масло растительное – для обжарки;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбить яйцо, налить молоко, добавить муку, соль. Размешать венчиком до однородной массы, напоминающей густую сметану.

Филе горбуши нарезать на небольшие кусочки и поместить их в миску с кляром.

С помощью вилки обмакивать кусочки рыбы в кляре со всех сторон и переносить на сковороду в горячее растительное масло. Обжарить рыбу в кляре с обеих сторон примерно по 2-3 минуты с каждой. Выложить на бумажные салфетки, чтобы с нее ушел лишний жир. Подавать с любым гарниром.

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