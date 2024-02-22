Что такое эчпочмак и как его приготовить: рецепт популярного татарського блюда

Эчпочмак – это треугольный пирожок с начинкой. Это очень сытное блюдо.

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Татарская выпечка занимает большую часть татарской кухни. И самым популярным блюдом является, скорей всего, эчпочмак. В переводе с татарского это слово переводится как треугольник, то есть эчпочмак это традиционный татарский треугольный пирожок. Обычно при приготовлении используется дрожжевое тесто, но бывают эчпочмаки из пресного теста.

Чаще всего для начинки используют говядину или баранину, которые иногда предварительно обжаривают с луком и специями. Также в начинку добавляют картофель. В начинку в процессе приготовления заливают бульон. Эчпочмаки с мясом и картошкой запекаются в духовке до золотистой корочки и подаются на стол. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Эчпочмак

Ингредиенты для 8 порций:

мякоть говядины – 600 г;

картофель – 5 шт.;

масло топленое – 170 мл;

лук репчатый – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

говяжий бульон – 500 мл;

соль – 0,5 ч. л.

Для теста:

мука – 600 г;

молоко – 1 стакан;

масло сливочное – 125 г;

дрожжи сухие – 7 г;

сахар – 1 ст. л.;

соль.

Дрожжи смешайте с сахаром и 125 мл теплой воды и отставьте на 20 минут, пока на поверхности не появятся пузырьки.

Сливочное масло растопите и смешайте с молоком в большой миске. Добавьте 300 грамм пшеничной муки и дрожжевую смесь, замесите тесто и поставьте в теплое место на 40 минут. После всыпьте оставшуюся муку и хорошо перемешайте. Оставьте подниматься еще на час.

Картофель и лук очистите. Мясо, картофель и лук нарежьте одинаковыми маленькими кубиками. Смешайте с топленым маслом, поперчите и посолите. Перемешайте начинку и оставьте на час. Чтобы получилась сочная начинка лучше использовать жирное мясо.

На присыпанном мукой столе разделите тесто на 8 порций и раскатайте каждый шарик в лепешку. Выложите на пласт теста начинку.

Защипните края в виде треугольника, оставив в середине отверстие. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите эчпочмаки на застеленный пергаментом противень и дайте постоять 10 минут. Затем смажьте взбитым яйцом и выпекайте 20 минут. Выньте пирожки из духовки, и влейте в каждый эчпочмак по две столовые ложки горячего бульона. Если бульона нет, то добавьте растопленное сливочное масло (смешайте его предварительно с небольшим количеством воды).

Верните пирожки в духовку еще на 20 минут. Подавайте эчпочмаки к столу горячими.

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