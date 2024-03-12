Торт без выпекания с вкусным кремом: рецепт простого десерта
Готовится этот тортик за 20 минут. И вам понадобятся самые простые ингредиенты.
Этот тортик получается очень нежным и буквально тает во рту. И он не требует выпекания. Крем, как и наполнители, можно брать любые по вашему желанию. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Торт без выпекания
Ингредиенты:
- печенье — 600 г
- бананы — 2 шт.
Для крема:
- яйца — 2 шт;
- сахар — 160-180 г;
- ванилин или ванильный сахар;
- крахмал кукурузный — 60 г;
- молоко — 800 мл;
- сливки для взбивания 33% — 250 мл.
Для глазури:
- сливки — 200 мл;
- шоколад — 200 г.
Разбейте в миску яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и крахмал и перемешайте. Влейте немного молока из общего количества, и снова перемешайте.
Перелейте в кастрюлю, долейте остальное молоко и варите на маленьком огне, постоянно помешивая до загустения.
Перелейте крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте остыть.
Сливки взбейте миксером до пышности.
Постепенно добавляйте холодную заварную массу, и перемешивайте миксером.
В форму 25 на 35 см выкладывайте первым слоем печенье, смажьте кремом.
Поверх крема положите порезанные бананы. И снова повторяйте дважды все слои: печенье, крем, бананы. Последний слой должен быть кремовым.
Готовьте глазурь. Немножко подогрейте сливки, добавьте шоколад и растопите до полной однородности. Оставьте охлаждаться.
Торт полейте шоколадом. Выравнивайте. Ставьте на 2 часа в холодильник. А затем нарежьте кусочками и подавайте с чаем.
Читайте также:
Ленивые финские блины: пошаговый рецепт вкусного десерта
Самый сочный яблочный пирог: рецепт вкусной выпечки: рецепт вкусной выпечки
Вкусная украинская каша "Зозуля", которую готовят более 100 лет (видео)