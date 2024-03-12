Торт без выпекания с вкусным кремом: рецепт простого десерта

Готовится этот тортик за 20 минут. И вам понадобятся самые простые ингредиенты.

Related video

Этот тортик получается очень нежным и буквально тает во рту. И он не требует выпекания. Крем, как и наполнители, можно брать любые по вашему желанию. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Торт без выпекания

Ингредиенты:

печенье — 600 г

бананы — 2 шт.

Для крема:

яйца — 2 шт;

сахар — 160-180 г;

ванилин или ванильный сахар;

крахмал кукурузный — 60 г;

молоко — 800 мл;

сливки для взбивания 33% — 250 мл.

Для глазури:

сливки — 200 мл;

шоколад — 200 г.

Разбейте в миску яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и крахмал и перемешайте. Влейте немного молока из общего количества, и снова перемешайте.

Перелейте в кастрюлю, долейте остальное молоко и варите на маленьком огне, постоянно помешивая до загустения.

Перелейте крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте остыть.

Сливки взбейте миксером до пышности.

Постепенно добавляйте холодную заварную массу, и перемешивайте миксером.

В форму 25 на 35 см выкладывайте первым слоем печенье, смажьте кремом.

Поверх крема положите порезанные бананы. И снова повторяйте дважды все слои: печенье, крем, бананы. Последний слой должен быть кремовым.

Готовьте глазурь. Немножко подогрейте сливки, добавьте шоколад и растопите до полной однородности. Оставьте охлаждаться.

Торт полейте шоколадом. Выравнивайте. Ставьте на 2 часа в холодильник. А затем нарежьте кусочками и подавайте с чаем.

Читайте также:

Ленивые финские блины: пошаговый рецепт вкусного десерта

Самый сочный яблочный пирог: рецепт вкусной выпечки: рецепт вкусной выпечки

Вкусная украинская каша "Зозуля", которую готовят более 100 лет (видео)