Торт без випікання із смачним кремом: рецепт простого десерту
Готується цей тортик за 20 хвилин. І вам знадобляться найпростіші інгредієнти.
Цей тортик виходить дуже ніжним і буквально тане у роті. І він не потребує випікання. Крем, як і наповнювачі, можна брати будь-які за вашим бажанням. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.
Торт без випікання
Інгредієнти:
- печиво – 600 г
- банани – 2 шт.
Для крему:
- яйця – 2 шт;
- цукор – 160-180 г;
- ванілін або ванільний цукор;
- крохмаль кукурудзяний — 60 г;
- молоко – 800 мл;
- вершки для збивання 33% – 250 мл.
Для глазурі:
- вершки — 200 мл;
- шоколад – 200 г.
Розбийте в миску яйця, додайте цукор, ванільний цукор та крохмаль і перемішайте. Влийте трішки молока з загальної кількості, і знов перемішайте.
Перелийте в каструлю, долийте решту молока і варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи до загустіння.
Перелийте крем в миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште охолонути.
Вершки збийте міксером до пишності.
Поступово додавайте холодну заварну масу, і перемішуйте міксером.
У форму 25 на 35 см викладайте першим шаром печиво, змастіть кремом.
Поверх крему покладіть порізані банани. І знову повторюйте двічі всі шари: печиво, крем, банани. Останній шар має бути кремовим.
Готуйте глазур. Трішки підігрійте вершки, додайте шоколад і розтопіть до повної однорідності. Залиште охолоджуватись.
Торт полийте шоколадом. Вирівнюйте. Ставте на 2 години в холодильник. А потім наріжте шматочками і подавайте з чаєм.
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