Торт без випікання із смачним кремом: рецепт простого десерту

Готується цей тортик за 20 хвилин. І вам знадобляться найпростіші інгредієнти.

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Цей тортик виходить дуже ніжним і буквально тане у роті. І він не потребує випікання. Крем, як і наповнювачі, можна брати будь-які за вашим бажанням. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Торт без випікання

Інгредієнти:

печиво – 600 г

банани – 2 шт.

Для крему:

яйця – 2 шт;

цукор – 160-180 г;

ванілін або ванільний цукор;

крохмаль кукурудзяний — 60 г;

молоко – 800 мл;

вершки для збивання 33% – 250 мл.

Для глазурі:

вершки — 200 мл;

шоколад – 200 г.

Розбийте в миску яйця, додайте цукор, ванільний цукор та крохмаль і перемішайте. Влийте трішки молока з загальної кількості, і знов перемішайте.

Перелийте в каструлю, долийте решту молока і варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи до загустіння.

Перелийте крем в миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште охолонути.

Вершки збийте міксером до пишності.

Поступово додавайте холодну заварну масу, і перемішуйте міксером.

У форму 25 на 35 см викладайте першим шаром печиво, змастіть кремом.

Поверх крему покладіть порізані банани. І знову повторюйте двічі всі шари: печиво, крем, банани. Останній шар має бути кремовим.

Готуйте глазур. Трішки підігрійте вершки, додайте шоколад і розтопіть до повної однорідності. Залиште охолоджуватись.

Торт полийте шоколадом. Вирівнюйте. Ставте на 2 години в холодильник. А потім наріжте шматочками і подавайте з чаєм.

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