Любителям остренького: рецепт грибов по-корейски

Такие грибы можно ставить на любой стол в качестве закуски. Они острые, ароматные и очень вкусные.

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Грибы по-корейски – отличная закуска к любому столу. Как ее приготовить вкусно и аппетитно, рассказали в блоге "Консервация и кулинария". Любителям острого они зайдут на ура. Их модно приготовить и впрок, потому что из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 4,5 литра продукта.

Грибы по-корейски

Ингредиенты:

вареные грибы – 3,5 кг;

лук – 1 кг;

морковь – 500 гр;

чеснок – 2 большие головки;

острый перец – 2 шт;

приправа для моркови по-корейски – 2 упаковки;

растительное масло – 300 мл;

уксус (9%) – 200 мл;

сахар – 8 ст. л;

соль – 8 ч. л.

Способ приготовления:

К грибам добавить тонко нашинкованную морковь, сахар, соль, приправы. Перемешать и оставить. Лук обжарить до готовности в 300 мл растительного масла, вылить все на грибную массу, перемешать. Добавить измельченный чеснок, острый перец, уксус.

Массу плотно разложить в чистые стерилизованные банки. Стерилизовать 0,5-литровые банки 15 минут и закатать. Перевернуть и укутать до полного остывания.

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