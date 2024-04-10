Любителям остренького: рецепт грибов по-корейски
Такие грибы можно ставить на любой стол в качестве закуски. Они острые, ароматные и очень вкусные.
Грибы по-корейски – отличная закуска к любому столу. Как ее приготовить вкусно и аппетитно, рассказали в блоге "Консервация и кулинария". Любителям острого они зайдут на ура. Их модно приготовить и впрок, потому что из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 4,5 литра продукта.
Грибы по-корейски
Ингредиенты:
- вареные грибы – 3,5 кг;
- лук – 1 кг;
- морковь – 500 гр;
- чеснок – 2 большие головки;
- острый перец – 2 шт;
- приправа для моркови по-корейски – 2 упаковки;
- растительное масло – 300 мл;
- уксус (9%) – 200 мл;
- сахар – 8 ст. л;
- соль – 8 ч. л.
Способ приготовления:
К грибам добавить тонко нашинкованную морковь, сахар, соль, приправы. Перемешать и оставить. Лук обжарить до готовности в 300 мл растительного масла, вылить все на грибную массу, перемешать. Добавить измельченный чеснок, острый перец, уксус.
Массу плотно разложить в чистые стерилизованные банки. Стерилизовать 0,5-литровые банки 15 минут и закатать. Перевернуть и укутать до полного остывания.
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