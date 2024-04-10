Любителям гостренького: рецепт грибів по-корейськи
Такі гриби можна ставити на будь-який стіл як закуску. Вони гострі, ароматні й дуже смачні.
Гриби по-корейськи — чудова закуска до будь-якого столу. Як її приготувати смачно й апетитно, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія". Любителям гострого вони зайдуть на ура. Їх модно приготувати і про запас, тому що із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів виходить 4,5 літра продукту.
Гриби по-корейськи
Інгредієнти:
- варені гриби — 3,5 кг;
- цибуля — 1 кг;
- морква — 500 г;
- часник — 2 великі головки;
- гострий перець — 2 шт;
- приправа для моркви по-корейськи — 2 упаковки;
- рослинна олія — 300 мл;
- оцет (9%) — 200 мл;
- цукор — 8 ст. л;
- сіль — 8 ч. л.
Спосіб приготування:
До грибів додати тонко нашатковану моркву, цукор, сіль, приправи. Перемішати й залишити. Цибулю обсмажити до готовності в 300 мл олії, вилити все на грибну масу, перемішати. Додати подрібнений часник, гострий перець, оцет.
Масу щільно розкласти в чисті стерилізовані банки. Стерилізувати 0,5-літрові банки 15 хвилин і закатати. Перевернути й укутати до повного охолодження.
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