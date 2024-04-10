Любителям гостренького: рецепт грибів по-корейськи

Такі гриби можна ставити на будь-який стіл як закуску. Вони гострі, ароматні й дуже смачні.

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Гриби по-корейськи — чудова закуска до будь-якого столу. Як її приготувати смачно й апетитно, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія". Любителям гострого вони зайдуть на ура. Їх модно приготувати і про запас, тому що із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів виходить 4,5 літра продукту.

Гриби по-корейськи

Інгредієнти:

варені гриби — 3,5 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 500 г;

часник — 2 великі головки;

гострий перець — 2 шт;

приправа для моркви по-корейськи — 2 упаковки;

рослинна олія — 300 мл;

оцет (9%) — 200 мл;

цукор — 8 ст. л;

сіль — 8 ч. л.

Спосіб приготування:

До грибів додати тонко нашатковану моркву, цукор, сіль, приправи. Перемішати й залишити. Цибулю обсмажити до готовності в 300 мл олії, вилити все на грибну масу, перемішати. Додати подрібнений часник, гострий перець, оцет.

Масу щільно розкласти в чисті стерилізовані банки. Стерилізувати 0,5-літрові банки 15 хвилин і закатати. Перевернути й укутати до повного охолодження.

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