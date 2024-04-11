Очень вкусно: паста с горошком и ветчиной в сливочном соусе
При подаче готовую пасту посыпьте тертым сыром. Лучше всего взять пармезан.
Чтобы разнообразить обед или ужин, добавьте в меню итальянское блюдо. Например, пасту с горошком и ветчиной в сливочном соусе. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".
Паста с горошком и ветчиной в сливочном соусе
Ингредиенты:
- лук – 1 шт;
- сливочное масло;
- сливки 20-30% – 150 мл;
- паста – 400 гр;
- ветчина – 200 гр;
- зеленый горошек – 200 гр;
- соль и перец – по вкусу;
- твердый сыр.
Способ приготовления:
Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле. Затем туда же, в сковородку, добавить зеленый горошек. Тушить пару минут, после чего влить около 100 мл кипятка, посолить и поперчить, накрыть крышкой и тушить 6-8 минут.
После этого влить сливки, прогреть, добавить ветчину и готовить около трех минут на небольшом огне.
В отдельной кастрюле сварить в подсоленной воде пасту до состояния аль денте, слить с нее воду и смешать пасту с соусом. При подаче посыпать тертым сыром.
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