Дуже смачно: паста з горошком і шинкою у вершковому соусі
Під час подачі готову пасту посипте тертим сиром. Найкраще взяти пармезан.
Щоб урізноманітнити обід або вечерю, додайте в меню італійську страву. Наприклад, пасту з горошком і шинкою у вершковому соусі. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Паста з горошком і шинкою у вершковому соусі
Інгредієнти:
- цибуля — 1 шт;
- вершкове масло;
- вершки 20-30% — 150 мл;
- паста — 400 г;
- шинка — 200 г;
- зелений горошок — 200 г;
- сіль і перець — за смаком;
- твердий сир.
Спосіб приготування:
Цибулю очистити, дрібно нарізати й обсмажити на вершковому маслі. Потім туди ж, у сковорідку, додати зелений горошок. Тушкувати кілька хвилин, після чого влити близько 100 мл окропу, посолити і поперчити, накрити кришкою і тушкувати 6-8 хвилин.
Після цього влити вершки, прогріти, додати шинку і готувати близько трьох хвилин на невеликому вогні.
В окремій каструлі зварити в підсоленій воді пасту до стану аль денте, злити з неї воду і змішати пасту з соусом. Під час подачі посипати тертим сиром.
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