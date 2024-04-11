Дуже смачно: паста з горошком і шинкою у вершковому соусі

Під час подачі готову пасту посипте тертим сиром. Найкраще взяти пармезан.

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Щоб урізноманітнити обід або вечерю, додайте в меню італійську страву. Наприклад, пасту з горошком і шинкою у вершковому соусі. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

Паста з горошком і шинкою у вершковому соусі

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт;

вершкове масло;

вершки 20-30% — 150 мл;

паста — 400 г;

шинка — 200 г;

зелений горошок — 200 г;

сіль і перець — за смаком;

твердий сир.

Спосіб приготування:

Цибулю очистити, дрібно нарізати й обсмажити на вершковому маслі. Потім туди ж, у сковорідку, додати зелений горошок. Тушкувати кілька хвилин, після чого влити близько 100 мл окропу, посолити і поперчити, накрити кришкою і тушкувати 6-8 хвилин.

Після цього влити вершки, прогріти, додати шинку і готувати близько трьох хвилин на невеликому вогні.

В окремій каструлі зварити в підсоленій воді пасту до стану аль денте, злити з неї воду і змішати пасту з соусом. Під час подачі посипати тертим сиром.

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