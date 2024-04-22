Орешки со сгущенкой: любимое лакомство с детства (видео)
За свою более чем 70-летнюю историю лакомство приобрело массу вариантов начинки, но самый интересный — соленый с зеленью.
Думаем, это один из немногих десертов, который не нуждается ни в какой рекламе. В качестве начинки — вареная сгущенка и грецкие орехи. И для идеального сочетания — рассыпчатое песочное тесто.
Ингредиенты:
- яйцо — 2 шт.;
- сахар — 140 г;
- мука — 400 г;
- сливочное масло — 180 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- вареная сгущенка — 380 г.
Отделить желтки от белков. Перемешать сахар с желтками. Перемешать муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, добавить мягкое масло и все хорошо замесить.
Взбить в пену белки. Добавить желтки с сахаром к тесту. Перемешать. Затем добавить к тесту взбитые белки, осторожно перемешать. Тесто получается некрутое, немного липкое.
Разогреваем орешницу, немного смазываем маслом формочки. Пальцы смачиваем в воде и отщипываем от теста небольшие кусочки, формируем шарики и выкладываем в орешницу. Накрываем крышкой. Готовим 3,5-4 минуты.
Осторожно достаем. Обрезаем лишние края. Эти обрезки не выкидываем, а добавляем в начинку. Добавляем к вареной сгущенке грецкие орешки и обрезки от теста, перемешиваем.
Наполняем половинки начинкой и соединяем вместе.
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