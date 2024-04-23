Не черствеет и не крошится: рецепт пасхального крафина с секретным ингредиентом

Готовые крафины после остывания посыпьте сахарной пудрой.

Related video

В последние годы крафины стали не менее популярной выпечкой на Пасху, чем куличи. Оригинальная форма и вкус заставляют все больше хозяек поискать свой рецепт этой выпечки. Своим проверенным способом приготовления крафинов поделилась известный кулинарный блогер Юлия Симончук.

Крафин с секретным ингредиентом

Ингредиенты:

мука – 600-650 гр;

молоко – 200 мл;

дрожжи сухие – 11 гр;

яйца – 2 шт;

желтки яиц — 3 шт;

сахар – 150 гр;

майонез – 100 гр;

соль — щепотка;

масло – 1 ст. л;

масло для смазывания – 50-70 гр;

сухофрукты: изюм и сухая вишня.

Способ приготовления:

Сначала необходимо сделать опару. Для этого в теплое молоко добавить дрожжи, 1,5 ст.л сахара и 1,5 ст.л муки (от общей массы). Перемешать, накрыть полотенцем и отставить в теплом месте на 15 минут до образования "шапки".

В отдельной (большой) миске взбить яйца вместе с желтками и сахаром до растворения сахара. Добавить опару, щепотку соли и перемешать венчиком. Затем добавить секретный ингредиент, который придает не только новый вкус, но и позволяет крафину долго оставаться мягким и не крошиться. Речь идет о майонезе. Все перемешать.

В жидкую массу просеять муку, замесить тесто. Вымешивать не менее 10 минут, добавив в конце замеса растительное масло. После добавления масла еще немного вымешать.

Чистую посуду смазать маслом, выложить туда тесто, чтобы подходило, накрыть полотенцем и поставить в теплое место.

Масса должна увеличиться в 2-3 раза.

После этого тесто обмять, разделить на 3-4 части и сформировать шар. Каждый шар раскатать, смазать маслом комнатной температуры, посыпать предварительно замоченными сухофруктами и завернуть в рулет. Далее разрезать, как показано в видео, и свернуть так же, как в ролике.

Выложить крафины в формы, накрыть полотенцем и дать еще раз подойти.

Поставить их в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов, приблизительно на 45 минут.

Чтобы выпечка не пригорела, накрыть ее сверху фольгой.

Готовые крафины вынуть, остудить, после чего посыпать сахарной пудрой.

Читайте также:

Декор к Пасхе: съедобное кружево сделает ваши куличи непревзойденно красивыми (видео)

Пасха 2024: рецепт шоколадного кулича с начинкой

Пасха 2024: рецепт заварного кулича на сливках (видео)