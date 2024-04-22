Пасха 2024: рецепт заварного кулича на сливках (видео)

Вкусная праздничная выпечка по этому рецепту не оставит никого равнодушным.

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Осталось меньше двух недель до Пасхи, и если вы еще не нашли свой идеальный рецепт выпечки к этому светлому празднику, попробуйте приготовить ее по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Заварной кулич на сливках

Ингредиенты:

Для заварки:

сливки (от 30%) – 125 мл;

мука – 50 гр.

Для опары:

дрожжи – 50 гр;

сахар – 10 гр;

вода теплая – 100 мл.

Для основы:

яйца – 6 шт.,

сахар – 200 гр;

масло (82%) – 175 гр;

мука – 800-875 гр;

украшение и наполнение по своему вкусу.

Способ приготовления:

Готовим заварку. Сливки довести до кипения, добавить муку, размешать, накрыть и охладить.

Для опары все ингредиенты смешать, накрыть и отставить, чтобы она подошла. Когда подойдет – добавить заварку, перемешать до однородности, накрыть и снова дать подойти.

Взбить яйца с сахаром до белой пышной массы, добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, аккуратно перемешать. Добавить опару с заваркой. Ввести просеянную муку, но добавлять постепенно, вымешивать долго и тщательно.

Тесто должно быть мягкое, нежное, но не плыть, а также не быть забитым лишней мукой.

В конце замеса добавить наполнение. Это могут быть курага, финики, изюм.

Накрыть тесто и отставить в теплое место, чтобы оно подходило. Далее подошедшее тесто слегка обмять, оставить отдохнуть на 10 минут. Затем выложить тесто в формы, заполнив их на треть, накрыть и оставить подходить минимум на один час.

Выпекать куличи необходимо в предварительно разогретой до 180 градусов в духовке, без обдува на средней полке до готовности. Проверить ее с помощью зубочистки.

Когда куличи остынут, снять бумажную форму и украсить глазурью и присыпкой или украшениями из мастики.

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