Великдень 2024: рецепт заварної паски на вершках (відео)
Смачна святкова випічка за цим рецептом не залишить нікого байдужим.
Залишилося менше двох тижнів до Великодня, і якщо ви ще не знайшли свій ідеальний рецепт випічки до цього світлого свята, спробуйте приготувати її за рецептом з кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Заварна паска на вершках
Інгредієнти:
Для заварки:
- вершки (від 30%) — 125 мл;
- борошно — 50 г.
Для опари:
- дріжджі — 50 г;
- цукор — 10 г;
- вода тепла — 100 мл.
Для основи:
- яйця — 6 шт;
- цукор — 200 г;
- масло (82%) — 175 г;
- борошно — 800-875 г;
- прикраса і наповнення на свій смак.
Спосіб приготування:
Готуємо заварку. Вершки довести до кипіння, додати борошно, розмішати, накрити й охолодити.
Для опари всі інгредієнти змішати, накрити й відставити, щоб вона підійшла. Коли підійде — додати заварку, перемішати до однорідності, накрити і знову дати підійти.
Збити яйця з цукром до білої пишної маси, додати розтоплене й охолоджене вершкове масло, акуратно перемішати. Додати опару із заваркою. Ввести просіяне борошно, але додавати поступово, вимішувати довго і ретельно.
Тісто має бути м'яке, ніжне, але не плисти, а також не бути забитим зайвим борошном.
Наприкінці замісу додати наповнення. Це можуть бути курага, фініки, родзинки.
Накрити тісто і відставити в тепле місце, щоб воно підходило. Далі тісто, що підійшло, злегка обім'яти, залишити відпочити на 10 хвилин. Потім викласти тісто у форми, заповнивши їх на третину, накрити і залишити підходити мінімум на одну годину.
Випікати паски необхідно в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці, без обдування на середній полиці до готовності. Перевірити її за допомогою зубочистки.
Коли паски охолонуть, зняти паперову форму і прикрасити глазур'ю та присипкою або прикрасами з мастики.
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