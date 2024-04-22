Великдень 2024: рецепт заварної паски на вершках (відео)

Смачна святкова випічка за цим рецептом не залишить нікого байдужим.

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Залишилося менше двох тижнів до Великодня, і якщо ви ще не знайшли свій ідеальний рецепт випічки до цього світлого свята, спробуйте приготувати її за рецептом з кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Заварна паска на вершках

Інгредієнти:

Для заварки:

вершки (від 30%) — 125 мл;

борошно — 50 г.

Для опари:

дріжджі — 50 г;

цукор — 10 г;

вода тепла — 100 мл.

Для основи:

яйця — 6 шт;

цукор — 200 г;

масло (82%) — 175 г;

борошно — 800-875 г;

прикраса і наповнення на свій смак.

Спосіб приготування:

Готуємо заварку. Вершки довести до кипіння, додати борошно, розмішати, накрити й охолодити.

Для опари всі інгредієнти змішати, накрити й відставити, щоб вона підійшла. Коли підійде — додати заварку, перемішати до однорідності, накрити і знову дати підійти.

Збити яйця з цукром до білої пишної маси, додати розтоплене й охолоджене вершкове масло, акуратно перемішати. Додати опару із заваркою. Ввести просіяне борошно, але додавати поступово, вимішувати довго і ретельно.

Тісто має бути м'яке, ніжне, але не плисти, а також не бути забитим зайвим борошном.

Наприкінці замісу додати наповнення. Це можуть бути курага, фініки, родзинки.

Накрити тісто і відставити в тепле місце, щоб воно підходило. Далі тісто, що підійшло, злегка обім'яти, залишити відпочити на 10 хвилин. Потім викласти тісто у форми, заповнивши їх на третину, накрити і залишити підходити мінімум на одну годину.

Випікати паски необхідно в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці, без обдування на середній полиці до готовності. Перевірити її за допомогою зубочистки.

Коли паски охолонуть, зняти паперову форму і прикрасити глазур'ю та присипкою або прикрасами з мастики.

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