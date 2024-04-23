Не черствіє та не кришиться: рецепт великоднього крафіна із секретним інгредієнтом

Готові крафіни після охолодження посипте цукровою пудрою.

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Останніми роками крафіни стали не менш популярною випічкою на Великдень, ніж паски. Оригінальна форма та смак змушують усе більше господинь пошукати свій рецепт цієї випічки. Своїм перевіреним способом приготування крафінів поділилася відома кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Крафін із секретним інгредієнтом

Інгредієнти:

борошно — 600-650 г;

молоко — 200 мл;

дріжджі сухі — 11 г;

яйця — 2 шт.;

жовтки яєць — 3 шт.;

цукор — 150 г;

майонез — 100 г;

сіль — дрібка;

олія — 1 ст. л.;

олія для змащування — 50-70 г;

сухофрукти: родзинки та суха вишня.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно зробити опару. Для цього в тепле молоко додати дріжджі, 1,5 ст. л. цукру та 1,5 ст. л. борошна (від загальної маси). Перемішати, накрити рушником і відставити в теплому місці на 15 хвилин до утворення "шапки".

В окремій (великій) мисці збити яйця разом із жовтками та цукром до розчинення цукру. Додати опару, дрібку солі та перемішати вінчиком. Потім додати секретний інгредієнт, який надає не лише нового смаку, а й дає змогу крафіну довго залишатися м'яким і не кришитися. Ідеться про майонез. Усе перемішати.

У рідку масу просіяти борошно, замісити тісто. Вимішувати щонайменше 10 хвилин, додавши наприкінці замісу рослинну олію. Після додавання олії ще трохи вимішати.

Чистий посуд змастити олією, викласти туди тісто, щоб підходило, накрити рушником і поставити в тепле місце.

Маса має збільшитися у 2-3 рази.

Після цього тісто обім'яти, розділити на 3-4 частини та сформувати кулю. Кожну кулю розкачати, змастити олією кімнатної температури, посипати попередньо замоченими сухофруктами та загорнути в рулет. Далі розрізати, як показано у відео, і згорнути так само, як у ролику.

Викласти крафіни у форми, накрити рушником і дати ще раз підійти.

Поставити їх у духовку, попередньо розігріту до 175 градусів, приблизно на 45 хвилин.

Щоб випічка не пригоріла, накрити її зверху фольгою.

Готові крафіни вийняти, остудити, після чого посипати цукровою пудрою.

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