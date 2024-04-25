Постный десерт с шоколадом: рецепт актуальной сладкой выпечки
Перед тем, как нарезать десерт, слегка нагрейте нож
Пока продолжается Великий пост, и вы придерживаетесь его, рекомендуем вам порадовать себя соответствующим десертом с шоколадом. Он получается вкусным и красивым. Как его приготовить, рассказали в блоге "Консервация и кулинария".
Постный десерт с шоколадом
Ингредиенты:
- мука – 200 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- какао – 30 гр (2 ст. л.);
- соль – 0,5 ч. л;
- сахар – 140 гр;
- растительное масло – 100 мл;
- вода – 300 мл.
Для шоколадного покрытия:
- шоколад – 160 гр;
- растительное масло (рафинированное) – 1 ст. л.
- орешки жареные (арахис, миндаль или грецкие) – 100 гр.
Способ приготовления:
В глубокую миску просеять муку и какао, добавить сахар, соль, разрыхлитель, перемешать. Влить туда же воду и растительное масло и снова перемешать.
Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Подождать, пока десерт остынет, и растопить шоколад, добавить к нему столовую ложку растительного масла, орешки измельченные и покрыть десерт. Оставить в холодильнике до застывания шоколада.
Когда будете разрезать, подогрейте нож. Это можно сделать, например, облив его кипятком. Тогда шоколад легко будет поддаваться нарезанию.
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