Постный десерт с шоколадом: рецепт актуальной сладкой выпечки

Перед тем, как нарезать десерт, слегка нагрейте нож

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Пока продолжается Великий пост, и вы придерживаетесь его, рекомендуем вам порадовать себя соответствующим десертом с шоколадом. Он получается вкусным и красивым. Как его приготовить, рассказали в блоге "Консервация и кулинария".

Постный десерт с шоколадом

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

какао – 30 гр (2 ст. л.);

соль – 0,5 ч. л;

сахар – 140 гр;

растительное масло – 100 мл;

вода – 300 мл.

Для шоколадного покрытия:

шоколад – 160 гр;

растительное масло (рафинированное) – 1 ст. л.

орешки жареные (арахис, миндаль или грецкие) – 100 гр.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку и какао, добавить сахар, соль, разрыхлитель, перемешать. Влить туда же воду и растительное масло и снова перемешать.

Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Подождать, пока десерт остынет, и растопить шоколад, добавить к нему столовую ложку растительного масла, орешки измельченные и покрыть десерт. Оставить в холодильнике до застывания шоколада.

Когда будете разрезать, подогрейте нож. Это можно сделать, например, облив его кипятком. Тогда шоколад легко будет поддаваться нарезанию.

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