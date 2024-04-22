Королевская ватрушка с творогом: как приготовить вкусный десерт с яблоками
Такая ватрушка — это невероятно вкусно. И она готовится очень просто.
Королевская ватрушка с творогом — это очень вкусно. А если добавить к ней яблоки, то получится еще лучше. Готовится ватрушка несложно и выглядит очень красиво, поэтому ее можно подать и на праздничный стол. На весь процесс уйдет не более часа. Шикарную выпечку подают холодной. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.
Королевская ватрушка в духовке с яблоками в духовке
Ингредиенты:
Для начинки:
- два яйца;
- творог — 340 г;
- сахар — 100 г;
- ванилин — 1 г;
- яблоки без кожуры и семян — 200 г.
Для теста:
- сахар — 120 г;
- мука пшеничная — 250 г;
- масло сливочное — 160 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- соль — ⅓ ч. л.
Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешиваем муку и разрыхлитель, по желанию предварительно просеиваем. Добавляем соль, ванильный сахар и 120 граммов сахара.
140 граммов охлажденного сливочного масла режем на ломтики и кладем к сыпучим ингредиентам. Разминаем руками, пока компоненты не превратятся в крошку.
В миску кладем творог (лучше жирный), сахар и ванилин. Добавляем яйца. Если они небольшие, добавляем три штуки. Смешиваем блендером до однородного состояния.
С помытых яблок счищаем кожуру и удаляем сердцевину. Натираем на крупной терке или мелко нарезаем.
К творожной субстанции высыпаем тертые яблоки и добавляем сахар по вкусу. Если нравится кислинка, сахара можно не досыпать. Вымешиваем тщательно.
Емкость выстилаем пергаментной бумагой. Высыпаем на донышко большую часть песочной крошки и разравниваем.
Наливаем творожно-яблочную смесь и выравниваем силиконовой лопаткой. Выкладываем оставшуюся крошку сверху и кладем ломтики оставшегося сливочного масла.
Выпекаем 45-60 минут до румяной корочки. Остудив пирог, делим на порции.
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