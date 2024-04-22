Королевская ватрушка с творогом: как приготовить вкусный десерт с яблоками

Такая ватрушка — это невероятно вкусно. И она готовится очень просто.

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Королевская ватрушка с творогом — это очень вкусно. А если добавить к ней яблоки, то получится еще лучше. Готовится ватрушка несложно и выглядит очень красиво, поэтому ее можно подать и на праздничный стол. На весь процесс уйдет не более часа. Шикарную выпечку подают холодной. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Королевская ватрушка в духовке с яблоками в духовке

Ингредиенты:

Для начинки:

два яйца;

творог — 340 г;

сахар — 100 г;

ванилин — 1 г;

яблоки без кожуры и семян — 200 г.

Для теста:

сахар — 120 г;

мука пшеничная — 250 г;

масло сливочное — 160 г;

ванильный сахар — 1 ч. л;

разрыхлитель — 0,5 ч. л;

соль — ⅓ ч. л.

Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Смешиваем муку и разрыхлитель, по желанию предварительно просеиваем. Добавляем соль, ванильный сахар и 120 граммов сахара.

140 граммов охлажденного сливочного масла режем на ломтики и кладем к сыпучим ингредиентам. Разминаем руками, пока компоненты не превратятся в крошку.

В миску кладем творог (лучше жирный), сахар и ванилин. Добавляем яйца. Если они небольшие, добавляем три штуки. Смешиваем блендером до однородного состояния.

С помытых яблок счищаем кожуру и удаляем сердцевину. Натираем на крупной терке или мелко нарезаем.

К творожной субстанции высыпаем тертые яблоки и добавляем сахар по вкусу. Если нравится кислинка, сахара можно не досыпать. Вымешиваем тщательно.

Емкость выстилаем пергаментной бумагой. Высыпаем на донышко большую часть песочной крошки и разравниваем.

Наливаем творожно-яблочную смесь и выравниваем силиконовой лопаткой. Выкладываем оставшуюся крошку сверху и кладем ломтики оставшегося сливочного масла.

Выпекаем 45-60 минут до румяной корочки. Остудив пирог, делим на порции.

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