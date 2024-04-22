Королівська ватрушка із сиром: як приготувати смачний десерт з яблуками

Така ватрушка – це неймовірно смачно. І вона готується дуже просто.

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Королівська ватрушка із сиром – це дуже смачно. А якщо додати до неї яблука, то вийде ще краще. Готується ватрушка нескладно і виглядає дуже гарно, тож її можна подати і на святковий стіл. На весь процес піде не більше години. Шикарну випічку подають холодною. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.

Королівська ватрушка в духовці з яблуками

Інгредієнти:

Для начинки:

два яйця;

сир – 340 г;

цукор – 100 г;

ванілін – 1 г;

яблука без шкірки і насіння – 200 г.

Для тіста:

цукор — 120 г;

борошно пшеничне – 250 г;

масло вершкове – 160 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

сіль – ⅓ ч. л.

Підготуйте всі інгредієнти. Розігрійте духовку до 180 градусів.

Змішуємо борошно і розпушувач, за бажанням попередньо просіюємо. Додаємо сіль, ванільний цукор і 120 грамів цукру.

140 грамів охолодженого вершкового масла ріжемо на скибочки і кладемо до сипучих інгредієнтів. Розминаємо руками, поки компоненти не перетворяться в крихту.

У миску кладемо сир (краще жирний), цукор і ванілін. Додаємо яйця. Якщо вони невеликі, додаємо три штуки. Змішуємо блендером до однорідного стану.

З помитих яблук зчищаємо шкірку і видаляємо серцевину. Натираємо на великій терці або дрібно нарізаємо.

До сирної субстанції висипаємо терті яблука і додаємо цукор до смаку. Якщо подобається кислинка, цукру можна не досипати. Вимішуємо ретельно.

Ємність вистилаємо пергаментним папером. Висипаємо на денце більшу частину пісочної крихти і розрівнюємо.

Наливаємо сирно-яблучну суміш та вирівнюємо силіконовою лопаткою. Викладаємо крихту, що лишилась, зверху і кладемо скибочки вершкового масла, що лишився.

Випікаємо 45-60 хвилин до рум’яної скоринки. Остудивши пиріг, ділимо на порції.

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