Королівська ватрушка із сиром: як приготувати смачний десерт з яблуками
Така ватрушка – це неймовірно смачно. І вона готується дуже просто.
Королівська ватрушка із сиром – це дуже смачно. А якщо додати до неї яблука, то вийде ще краще. Готується ватрушка нескладно і виглядає дуже гарно, тож її можна подати і на святковий стіл. На весь процес піде не більше години. Шикарну випічку подають холодною. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.
Королівська ватрушка в духовці з яблуками
Інгредієнти:
Для начинки:
- два яйця;
- сир – 340 г;
- цукор – 100 г;
- ванілін – 1 г;
- яблука без шкірки і насіння – 200 г.
Для тіста:
- цукор — 120 г;
- борошно пшеничне – 250 г;
- масло вершкове – 160 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- сіль – ⅓ ч. л.
Підготуйте всі інгредієнти. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Змішуємо борошно і розпушувач, за бажанням попередньо просіюємо. Додаємо сіль, ванільний цукор і 120 грамів цукру.
140 грамів охолодженого вершкового масла ріжемо на скибочки і кладемо до сипучих інгредієнтів. Розминаємо руками, поки компоненти не перетворяться в крихту.
У миску кладемо сир (краще жирний), цукор і ванілін. Додаємо яйця. Якщо вони невеликі, додаємо три штуки. Змішуємо блендером до однорідного стану.
З помитих яблук зчищаємо шкірку і видаляємо серцевину. Натираємо на великій терці або дрібно нарізаємо.
До сирної субстанції висипаємо терті яблука і додаємо цукор до смаку. Якщо подобається кислинка, цукру можна не досипати. Вимішуємо ретельно.
Ємність вистилаємо пергаментним папером. Висипаємо на денце більшу частину пісочної крихти і розрівнюємо.
Наливаємо сирно-яблучну суміш та вирівнюємо силіконовою лопаткою. Викладаємо крихту, що лишилась, зверху і кладемо скибочки вершкового масла, що лишився.
Випікаємо 45-60 хвилин до рум’яної скоринки. Остудивши пиріг, ділимо на порції.
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