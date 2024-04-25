Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Пісний десерт із шоколадом: рецепт актуальної солодкої випічки

десерт, пісний десерт
Фото: Скриншот

Перед тим, як нарізати десерт, злегка нагрійте ніж

Related video

Поки триває Великий піст, і ви дотримуєтеся його, рекомендуємо вам потішити себе відповідним десертом із шоколадом. Він виходить смачним і красивим. Як його приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".

Пісний десерт із шоколадом

Інгредієнти:

  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • какао — 30 гр (2 ст. л.);
  • сіль — 0,5 ч. л;
  • цукор — 140 г;
  • рослинна олія — 100 мл;
  • вода — 300 мл.

Для шоколадного покриття:

  • шоколад — 160 г;
  • рослинна олія (рафінована) — 1 ст. л.
  • горішки смажені (арахіс, мигдаль або волоські) — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти борошно і какао, додати цукор, сіль, розпушувач, перемішати. Влити туди ж воду й олію та знову перемішати.

Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Почекати, поки десерт охолоне, і розтопити шоколад, додати до нього столову ложку олії, горішки подрібнені та покрити десерт. Залишити в холодильнику до застигання шоколаду.

Коли будете розрізати, підігрійте ніж. Це можна зробити, наприклад, обливши його окропом. Тоді шоколад легко піддаватиметься нарізуванню.

Читайте також:

Тертий пиріг із шоколадною начинкою: готуємо вишуканий десерт

Королівська ватрушка із сиром: як приготувати смачний десерт із яблуками

Естетична насолода для гурманів: рецепт десерту з ківі