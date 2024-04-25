Пісний десерт із шоколадом: рецепт актуальної солодкої випічки

Перед тим, як нарізати десерт, злегка нагрійте ніж

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Поки триває Великий піст, і ви дотримуєтеся його, рекомендуємо вам потішити себе відповідним десертом із шоколадом. Він виходить смачним і красивим. Як його приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".

Пісний десерт із шоколадом

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

какао — 30 гр (2 ст. л.);

сіль — 0,5 ч. л;

цукор — 140 г;

рослинна олія — 100 мл;

вода — 300 мл.

Для шоколадного покриття:

шоколад — 160 г;

рослинна олія (рафінована) — 1 ст. л.

горішки смажені (арахіс, мигдаль або волоські) — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти борошно і какао, додати цукор, сіль, розпушувач, перемішати. Влити туди ж воду й олію та знову перемішати.

Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Почекати, поки десерт охолоне, і розтопити шоколад, додати до нього столову ложку олії, горішки подрібнені та покрити десерт. Залишити в холодильнику до застигання шоколаду.

Коли будете розрізати, підігрійте ніж. Це можна зробити, наприклад, обливши його окропом. Тоді шоколад легко піддаватиметься нарізуванню.

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