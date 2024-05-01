Традиционный десерт к Пасхе: как приготовить классический творожник
Ароматный, нежный творожник украсит праздничный стол.
Пасха – это праздник, который собирает за столом всю семью, поэтому традиционно хозяйки готовили самые вкусные блюда. Творожник — одно из традиционных угощений, которое любили готовить наши бабушки и мамы, передавая рецепт из поколения в поколение. Своим способом приготовления этого блюда поделилась и кулинарный блогер Юлия Симончук.
Традиционный творожник к Пасхе
Ингредиенты на форму диаметром 20 см:
- мука — 225 гр;
- сахарная пудра — 120 гр;
- какао — 25 гр;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- соль — 1/2 ч. л;
- ванильный сахар — 1ч. л;
- масло — 160 гр.
Для сырной массы:
- творог — 600 гр;
- яйца — 3 шт;
- ванильный сахар — 1/2 ч. л;
- сахарная пудра — 100 гр;
- крахмал кукурузный — 20 гр;
- изюм — 80–100 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим творожную массу. К творогу добавить яйца, сахарную пудру, ванильный сахар и перебить блендером до однородности. Изюм залить кипятком чтобы набух, процедить, и перед выкладкой в творожную массу перемешать с крахмалом. Учтите, что в творожную массу изюм нужно добавлять уже непосредственно перед тем, как выливать ее в форму.
Для основы все сухие ингредиенты смешать в посуде, натереть масло на терку и руками все перетереть в крошку.
На дно разъемной формы застелить пергамент, бока смазать маслом и выложить больше половину крошки. Затем отправить туда всю творожную массу, а сверху — остальную крошку.
Отправить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.
Дать творожнику остыть и поставить еще на несколько часов в холодильник.
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