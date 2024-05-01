Традиційний десерт до Великодня: як приготувати класичний сирник
Ароматний, ніжний сирник прикрасить святковий стіл.
Великдень — це свято, яке збирає за столом усю родину, тому традиційно господині готували найсмачніші страви. Сирник — одне з традиційних частувань, яке любили готувати наші бабусі та мами, передаючи рецепт із покоління в покоління. Своїм способом приготування цієї страви поділилася і кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Традиційний сирник до Великодня
Інгредієнти на форму діаметром 20 см:
- борошно — 225 г;
- цукрова пудра — 120 г;
- какао — 25 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- сіль — 1/2 ч. л;
- ванільний цукор — 1 ч. л;
- масло — 160 г.
Для сирної маси:
- сир — 600 г;
- яйця — 3 шт;
- ванільний цукор — 1/2 ч. л;
- цукрова пудра — 100 г;
- крохмаль кукурудзяний — 20 г;
- родзинки — 80–100 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо сирну масу. До сиру додати яйця, цукрову пудру, ванільний цукор і перебити блендером до однорідності. Родзинки залити окропом, щоб набрякли, процідити, і перед викладенням у сирну масу перемішати з крохмалем. Врахуйте, що в сирну масу родзинки потрібно додавати вже безпосередньо перед тим, як виливати її у форму.
Для основи всі сухі інгредієнти змішати в посуді, натерти масло на тертці і руками все перетерти в крихту.
На дно роз'ємної форми застелити пергамент, боки змастити маслом і викласти більше половини крихти. Потім відправити туди всю сирну масу, а зверху — решту крихти.
Відправити форму в розігріту до 180 градусів духовку на 35–40 хвилин.
Дати сирнику охолонути і поставити ще на кілька годин у холодильник.
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