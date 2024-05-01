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Їжа

Традиційний десерт до Великодня: як приготувати класичний сирник

сирник

Ароматний, ніжний сирник прикрасить святковий стіл.

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Великдень — це свято, яке збирає за столом усю родину, тому традиційно господині готували найсмачніші страви. Сирник — одне з традиційних частувань, яке любили готувати наші бабусі та мами, передаючи рецепт із покоління в покоління. Своїм способом приготування цієї страви поділилася і кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Традиційний сирник до Великодня

Інгредієнти на форму діаметром 20 см:

  • борошно — 225 г;
  • цукрова пудра — 120 г;
  • какао — 25 г;
  • розпушувач — 1 ч. л;
  • сіль — 1/2 ч. л;
  • ванільний цукор — 1 ч. л;
  • масло — 160 г.

Для сирної маси:

  • сир — 600 г;
  • яйця — 3 шт;
  • ванільний цукор — 1/2 ч. л;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 20 г;
  • родзинки — 80–100 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо сирну масу. До сиру додати яйця, цукрову пудру, ванільний цукор і перебити блендером до однорідності. Родзинки залити окропом, щоб набрякли, процідити, і перед викладенням у сирну масу перемішати з крохмалем. Врахуйте, що в сирну масу родзинки потрібно додавати вже безпосередньо перед тим, як виливати її у форму.

Для основи всі сухі інгредієнти змішати в посуді, натерти масло на тертці і руками все перетерти в крихту.

На дно роз'ємної форми застелити пергамент, боки змастити маслом і викласти більше половини крихти. Потім відправити туди всю сирну масу, а зверху — решту крихти.

Відправити форму в розігріту до 180 градусів духовку на 35–40 хвилин.

Дати сирнику охолонути і поставити ще на кілька годин у холодильник.

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