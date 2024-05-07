Вкусный заливной пирог с молодой капустой и яйцами: рецепт блюда из пасхальных яиц

После Пасхи обычно остается много крашанок. И эти вареные вкрутую яйца надо как-то использовать, например приготовить с ними пирог.

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Крашанки, или пасхальные яйца – обязательный символ Пасхи. И после Пасхи их остается довольно много. Съесть их всухомятку сложно. Зато они могут стать важной частью великолепных блюд. Например, вкусного пирога с капустой. Рецептом поделились на сайте Ukrainians.Today

Нежный пирог с молодой капустой и яйцами

Ингредиенты:

Для начинки:

молодая белокочанная капуста – 500 г;

небольшой пучок укропа;

немного свежего тимьяна и кинзы;

яйца, сваренные вкрутую – 3 шт;

соль, свежемолотый черный перец.

Для теста:

сливочное масло – 160 г;

кефир – 200 мл;

сметана 20% – 200 мл;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

мука – 280 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

панировочные сухари для формы и кунжут для украшения.

Нашинкуйте капусту и слегка обжарьте на маленьком огне на сухой сковороде. Добавьте укроп, кинзу (если любите) и тимьян. Посолите, поперчите, дайте остыть и добавьте нарезанные кубиками вареные вкрутую яйца. Начинка готова.

Сливочное масло растопите, перемешайте с кефиром и сметаной, посолите и добавьте сахар.

Яйца отдельно взбейте и осторожно добавьте в кефирную массу. У вас получится жидкое тесто. Муку перемешайте с разрыхлителем и всыпьте в жидкое тесто, постоянно помешивая, можно миксером.

Форму для выпечки смажьте маслом и слегка присыпьте сухарями. Влейте половину теста, выложите начинку и равномерно распределите ее по тесту. Влейте оставшееся тесто и разровняйте.

Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке. Готовность проверьте палочкой или спичкой — вставленная в центр готового пирога, она должна остаться сухой.

После дайте пирогу остыть. Если хотите мягкую корочку, накройте сверху полотенцем, если хрустящую — накрывать не нужно.

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