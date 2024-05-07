Вкусный заливной пирог с молодой капустой и яйцами: рецепт блюда из пасхальных яиц
После Пасхи обычно остается много крашанок. И эти вареные вкрутую яйца надо как-то использовать, например приготовить с ними пирог.
Крашанки, или пасхальные яйца – обязательный символ Пасхи. И после Пасхи их остается довольно много. Съесть их всухомятку сложно. Зато они могут стать важной частью великолепных блюд. Например, вкусного пирога с капустой. Рецептом поделились на сайте Ukrainians.Today
Нежный пирог с молодой капустой и яйцами
Ингредиенты:
Для начинки:
- молодая белокочанная капуста – 500 г;
- небольшой пучок укропа;
- немного свежего тимьяна и кинзы;
- яйца, сваренные вкрутую – 3 шт;
- соль, свежемолотый черный перец.
Для теста:
- сливочное масло – 160 г;
- кефир – 200 мл;
- сметана 20% – 200 мл;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 280 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- панировочные сухари для формы и кунжут для украшения.
Нашинкуйте капусту и слегка обжарьте на маленьком огне на сухой сковороде. Добавьте укроп, кинзу (если любите) и тимьян. Посолите, поперчите, дайте остыть и добавьте нарезанные кубиками вареные вкрутую яйца. Начинка готова.
Сливочное масло растопите, перемешайте с кефиром и сметаной, посолите и добавьте сахар.
Яйца отдельно взбейте и осторожно добавьте в кефирную массу. У вас получится жидкое тесто. Муку перемешайте с разрыхлителем и всыпьте в жидкое тесто, постоянно помешивая, можно миксером.
Форму для выпечки смажьте маслом и слегка присыпьте сухарями. Влейте половину теста, выложите начинку и равномерно распределите ее по тесту. Влейте оставшееся тесто и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке. Готовность проверьте палочкой или спичкой — вставленная в центр готового пирога, она должна остаться сухой.
После дайте пирогу остыть. Если хотите мягкую корочку, накройте сверху полотенцем, если хрустящую — накрывать не нужно.
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