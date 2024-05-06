Фаршированная щука с семгой: рецепт сытного рыбного блюда

Чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и красивым, с ним придется повозиться. Однако конечный результат этого стоит.

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Несмотря на то, что Великий пост уже прошел, рыбные блюда не стоит выключать со своего рациона, поскольку это вкусно и полезно. Рекомендуем вам приготовить фаршированную щуку с семгой и порадовать себя и близких оригинальным блюдом. Как его сделать, поделились в блоге "Кулинарные рецепты".

Фаршированная щука с семгой

Ингредиенты:

щука (массой 2 кг) – 1 шт;

семга — 300 гр;

сало – 100 гр;

лук – 2 шт;

яйца – 1 шт;

морковь – 1 шт;

растительное масло для жарки;

белый батон – 200 гр;

молоко – 200 мл;

соль, перец – по вкусу;

лимонный сок – 1 ч. л;

майонез – 2 ст. л;

горчица в зернах – 1 ч. л;

лимон – 1 шт;

маслины – по вкусу.

Способ приготовления:

Щуку очистить от чешуи, удалить жабры и внутренности. С внутренней стороны рыбы подрезать основную кость у головы и хвоста так, чтобы не повредить кожу. Посредством неглубоких надрезов ножом отделить тушку от кожи.

Филе отделить от костей и пропустить вместе с семгой, луком и салом через мясорубку.

Батон замочить в молоке, отжать и добавить в фарш.

Почистить морковь, натереть на мелкой терке, обжарить на растительном масле и добавить в фарш вместе с яйцом. Посолить, поперчить.

Все ингредиенты тщательно перемешать и отбить массу.

Наполнить овощно-рыбным фаршем кожу щуки и зашить.

Выложить рыбу на противень нитками вниз.

Перемешать горчицу, майонез и сок лимона. Смазать соусом тушку и головку щуки.

Запекать щуку в духовке при 180 градусах в течение часа. Когда щука остынет, украсить ее оливками и кружочками лимона, сделать узоры майонезом.

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