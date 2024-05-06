Фаршированная щука с семгой: рецепт сытного рыбного блюда
Чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и красивым, с ним придется повозиться. Однако конечный результат этого стоит.
Несмотря на то, что Великий пост уже прошел, рыбные блюда не стоит выключать со своего рациона, поскольку это вкусно и полезно. Рекомендуем вам приготовить фаршированную щуку с семгой и порадовать себя и близких оригинальным блюдом. Как его сделать, поделились в блоге "Кулинарные рецепты".
Фаршированная щука с семгой
Ингредиенты:
- щука (массой 2 кг) – 1 шт;
- семга — 300 гр;
- сало – 100 гр;
- лук – 2 шт;
- яйца – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- растительное масло для жарки;
- белый батон – 200 гр;
- молоко – 200 мл;
- соль, перец – по вкусу;
- лимонный сок – 1 ч. л;
- майонез – 2 ст. л;
- горчица в зернах – 1 ч. л;
- лимон – 1 шт;
- маслины – по вкусу.
Способ приготовления:
Щуку очистить от чешуи, удалить жабры и внутренности. С внутренней стороны рыбы подрезать основную кость у головы и хвоста так, чтобы не повредить кожу. Посредством неглубоких надрезов ножом отделить тушку от кожи.
Филе отделить от костей и пропустить вместе с семгой, луком и салом через мясорубку.
Батон замочить в молоке, отжать и добавить в фарш.
Почистить морковь, натереть на мелкой терке, обжарить на растительном масле и добавить в фарш вместе с яйцом. Посолить, поперчить.
Все ингредиенты тщательно перемешать и отбить массу.
Наполнить овощно-рыбным фаршем кожу щуки и зашить.
Выложить рыбу на противень нитками вниз.
Перемешать горчицу, майонез и сок лимона. Смазать соусом тушку и головку щуки.
Запекать щуку в духовке при 180 градусах в течение часа. Когда щука остынет, украсить ее оливками и кружочками лимона, сделать узоры майонезом.
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