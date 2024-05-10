Запеченная вырезка с сухофруктами: рецепт вкуснейшего блюда из свинины

Чтобы мясо было сочнее, после приготовления замотайте его в пищевую пленку и дайте немного настояться.

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Мясо, запеченное с сухофруктами – это очень удачное сочетание вкусов и невероятный аромат. Добавьте сюда аппетитный маринад, и у вас получится блюдо, которое станет одним из самых любимых в вашей семье. Рецептом приготовления этого блюда поделилась кулинарный блогер Дария Дарико.

Запеченная вырезка с сухофруктами

Ингредиенты:

вырезка свиная – 1-1,2 кг;

растительное масло – 3 ст. л;

лимонный сок – по вкусу;

паприка копченая – 1 ч. л;

прованские травы – 1 ч. л;

смесь перцев – 1/2 ч. л;

соль – 1 ч. л.

чеснок – 4 зубчика;

чернослив подкопченный – 12 шт;

курага – 12 шт;

финики – 6-7 шт.

Способ приготовления:

Вырезку помыть, высушить бумажными полотенцами и сделать надрезы. Подсолить их. Выложить в надрезы инжир, курагу и чернослив.

Для маринада смешать растительное масло, давленый чеснок, перец, паприку, соль, прованские травы и сок лимона. Густо смазать вырезку этим маринадом и завернуть сначала в два слоя пергамента, а затем – в два слоя фольги.

Оставить мясо в холодильнике на 3 часа, затем отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на час. После этого разрезать фольгу и пергамент и запекать еще 15-20 минут до появления румяной корочки.

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