Лакомство из детства: рецепт орешков со сгущенкой

При желании гортовые орешки модно посыпать сахрной пудрой.

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Орешки из песочного теста с начинкой из вареной сгущенки – лакомство, которое любят многие поколения сладкоежек. У каждой хозяйки есть свой проверенный годами рецепт этого десерта. Своим способом приготовить такие орешки поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.

Орешки со сгущенкой

Ингредиенты на 37 штук:

яйцо – 1 шт;

сахар – 50 гр;

соль – щепотка;

сливочное масло – 100 гр;

сода – 1/4 ч. л;

уксус – 1/2 ст. л;

мука – 240 гр;

вареная сгущенка – 370 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске яйцо с сахаром хорошо перемешать. Туда же добавить растопленное сливочное масло и снова перемешать. Соду погасить уксусом и влить в массу. Ввести просеянную муку и замесить тесто.

Готовое тесто отправить в холодильник на 30 минут, после чего разогреть форму и выпекать орешки стандартным способом. Можно использовать как традиционную форму для плиты, так и электрическую.

Готовые половинки орешков начинить сгущенкой и соединить.

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